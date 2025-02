Volkswagen veröffentlicht neue Seitenansichten des ID.1, welcher voraussichtlich um die 20.000 Euro kosten soll. Der Elektro-Kleinwagen soll 2027 auf dem Markt erscheinen. Der Text beleuchtet auch die zukunftsweisenden Pläne von Volkswagen in der Elektromobilität und die kritische Diskussion um die Verzögerungen der Modellentwicklung.

Volkswagen veröffentlicht neue Entwürfe des kommenden Elektro- Kleinwagen s ID.1 , der voraussichtlich um die 20.000 Euro kosten soll. Die neuen Perspektiven zeigen die Seitenansicht des Fahrzeugs und betonen das „kühne Selbstbewusstsein“ und die „zeitlose Schlichtheit“ des Designs. Volkswagen plant, den ID.1 am 5. März als Showcar vorzustellen, die Serienversion soll aber erst 2027 auf den Markt kommen. Der ID.

1 soll Teil einer neuen elektrischen Kleinwagen-Familie sein, die unter dem Dach der Markengruppe „Core“ innerhalb des Volkswagen-Konzerns entwickelt wird. Diese Familie umfasst kompakte, vollelektrische Fahrzeuge auf Basis der neuen Evolutionsstufe des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB). Zusammen mit dem ID.2all, der noch kleinere ID.1 soll für verschiedene Kundengruppen attraktiv sein und den Einstieg in die Elektromobilität erschwinglicher gestalten. Volkswagen betont, dass Preisgünstigkeit im E-Zeitalter eine zentrale Säule im Zukunftsplan der Marke ist. Die erste Version des ID.2all soll bereits 2026 auf den Markt kommen und ebenfalls unter 25.000 Euro kosten. Der Name des ID.2 oder ID. Polo ist noch offen, ebenso wie der Name des darunter positionierten 20.000-Euro-Stromers, der bisher als ID.1 bekannt ist, aber möglicherweise auch ID. up heißen wird. Später könnte es dann noch ein über den beiden Modellen positioniertes E-Auto namens ID. Golf geben.Der Text enthält auch kritische Kommentare von Lesern, die enttäuscht von der Verzögerung der Ankündigungen von Volkswagen sind und den Vertrauensverlust in die Marke beklagen. Sie werfen Volkswagen vor, unrealistische Versprechungen zu machen und die Entwicklungspläne nicht einzuhalten. Einige Leser verweisen auf alternative Modelle, wie den Cupra Raval und den Renault 5, die bereits verfügbar oder in naher Zukunft auf den Markt kommen werden und als Alternative zum ID.1 gesehen werden.





