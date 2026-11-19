Der Autobauer VW stellt der IG Metall einen extremen Forderungskatalog vor. Zu den Kernpunkten gehören der Verzicht auf Zulagen und eine flexible Arbeitszeit ohne Lohnausgleich.

Der deutsche Autobauer Volkswagen hat der IG Metall einen umfassenden und weitreichenden Forderungskatalog zur Neuaushandlung der tariflichen Bedingungen vorgelegt. Das Unternehmen zielt damit auf eine drastische Senkung seiner Arbeitskosten ab, um die wettbewerbsfähige Position in einer sich verschlechternden Marktlage zu sichern. Im Zentrum der Forderungen steht die Abschaffung tariflicher Zuschläge sowie die Einführung einer bedarfsgerechten Arbeitszeitgestaltung ohne finanziellen Ausgleich für die Beschäftigten. Diese Move markiert einen erheblichen Bruch mit der bisherigen Sozialpartnerschaft und hat zu scharfer Kritik seitens der Gewerkschaft geführt.

Kernforderungen zur Kostenentlastung

Volkswagen begehrt im aktuellen Verhandlungsprozess unter anderem den vollständigen Verzicht auf die tarifliche Zusatzvergütung in Höhe von 27,5 Prozent des durchschnittlichen Monatsverdienstes. Diese Vergütung, die Mitarbeitern derzeit auch in sechs freie Tage umgewandelt werden kann, soll zukünftig nicht mehr gewährt werden. Zudem streicht der Arbeitgeber die tarifliche Zulage in Höhe von 167 Euro pro Monat aus dem Vertrag. Diese Maßnahmen sollen eine signifikante Entlastung bei den laufenden Lohnnebenkosten bewirken und die Struktur des Unternehmen an die harten wirtschaftlichen Realitäten anpassen.

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Ein weiterer wichtiger Baustein des Katalogs ist die Flexibilisierung der Wochenarbeitszeit. Die derzeit gültige Regelarbeitszeit von 35 Stunden pro Woche soll ohne Entgeltausgleich an die betriebliche Auslastung angepasst werden können. Dadurch erhalten Führungskräfte mehr Spielraum bei der Planung der Schichten und der Ressourcenallokation. Volkswagen betont jedoch, dass man die bestehenden Regelungen nicht leichtfertig infrage stelle, sondern dies als zwingende Notwendigkeit betrachte. Die Rahmenbedingungen hätten sich signifikant verschlechtert, weshalb man schneller handeln müsse, um zukunftsfähige Arbeitsplätze langfristig zu sichern.

Scharfe Kritik von IG Metall und Belegschaft

Die Reaktionen auf den Katalog sind vernichtend. Die IG Metall und die betroffenen Betriebsräte sprachen von einem Katalog des Grauens und einer extreme Respektlosigkeit gegenüber den Beschäftigten. Thorsten Gröger, der Bezirksleiter der IG Metall, erklärte, der VW-Vorfall falle den Mitarbeitern mit dem Messer in den Rücken. Die Forderungen seien an Kaltschnäuzigkeit nicht zu überbieten und um ein Vielfaches schlimmer als in der Tarifrunde im Jahr 2024. Gröger warnte davor, dass Volkswagen vor einer Zerreißprobe stehe, über deren Ausmaß sich die Arbeitgeberseite offenbar noch immer nicht im Klaren sei.

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Auch das Gehalt der Belegschaft ist bedroht. Zwar hatten die Arbeitnehmer Ende 2024 einen Kompromiss geschlossen, der fünf Prozent mehr Entgelt vorsah, doch diese Erhöhung steht nun ebenfalls zur Disposition. Die Gewerkschaft begründet ihre Forderung nach Lohnsteigerungen mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die letzte Erhöhung gab es im Mai 2024. Seitdem seien die Preise weiter gestiegen, weshalb die realen Löhne der Beschäftigten weiter geschrumpft seien. Daniela Cavallo, die Betriebsratschefin von Volkswagen, erklärte, die Belegschaft fühle sich betrogen und vertraue dem Vorstand derzeit nicht mehr. Seine Zusagen seien offensichtlich nichts mehr wert.

Verhandlungsverlauf und nächste Schritte

Die Tarifverhandlungen beginnen am kommenden Dienstag in Emden. Beteiligt sind die Standorte Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Die Volkswagen AG umfasst die Kernmarke sowie Volkswagen Nutzfahrzeuge, die Komponentensparte und Konzernstellen. Vor dem Hintergrund der angespannten Lage hat Volkswagen bereits Ende September zehn Tarifverträge komplett oder in Teilen gekündigt. Damit wurden fast alle Vereinbarungen des Haustarifs aufgehoben. Dies gibt dem Arbeitgeber maximalen Druckraum für die Durchsetzung seiner Forderungen.

Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 15. Dezember in Zwickau geplant. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Danach sind Warnstreiks möglich. Gröger ging angesichts der Forderungen nicht davon aus, dass sich die Tarifparteien noch in diesem Jahr einig werden können. Er warnte vor einem zähen, erbitterten und kräftezehrenden Konflikt, der tiefe Spuren im Konzern hinterlassen wird. Wer glaube, die Belegschaft mürbe machen und die Arbeitnehmerseite Stück für Stück in die Knie zwingen zu können, verkenne die Entschlossenheit der Menschen an den VW-Standorten.

Wirtschaftlicher Hintergrund und Zukunftsplan 2030

Volkswagen begründet die extremen Forderungen mit einem enormen Kostendruck. Zollbarrieren, ein schrumpfender chinesischer Markt und der zunehmende Wettbewerb in Europa belasten das Unternehmen massiv. Die 2024 vereinbarten Kostenmaßnahmen reichten deshalb nicht mehr aus. Die neuen Einschnitte sollen VW im internationalen Wettbewerb robuster machen und sind ein zentrales Element des Zukunftsplans 2030. Dieser Plan soll den gesamten Konzern wieder auf Kurs bringen und die finanzielle Stabilität langfristig gewährleisten. Zudem ist ein Abbau von 35.000 Jobs bis Ende des Jahrzehnts bereits vereinbart. Zusätzlich plant der Autobauer weitere Personalreduzierungen, um die Kostenstruktur dauerhaft an die veränderten Marktgegebenheiten anzupassen.