Volkswagen ID.1: 20.000 Euro'luk Elektrikli Küçük Araba İlk Kez Görüntülendi

Volkswagen, 20.000 Euro'luk elektrikli küçük arabalarıyla A-segmente geri dönüyor. ID.1, 5 Martta bir çalışma modeli olarak ilk kez sergilenecek. 2027'de seri üretim modeliyle piyasaya sürülecek.

Volkswagen ID.1 , 20.000 Euro 'luk elektrikli küçük araba ilk kez gösterilecek - Seri üretim modeli 2027'de pazara çıkacak. ID.1 , 5 Martta bir çalışma modeli olarak ilk kez sergilenecek. Yaklaşık 20.000 Euro 'luk maliyetli bu küçük elektrikli aracın ilk teaser görüntüleri, ön bölümün ardından artık aracın geri kalanının da görünümünü ortaya koyuyor. Volkswagen , bu modelle şehir içi araç segmentine elektrikli bir güç kaydı yapmayı planlıyor.

\'Almanya'dan Avrupa'ya, uygun fiyatlı, yüksek kaliteli, karlı bir elektrikli Volkswagen, bu otomobil endüstrisinin şampiyonlar ligi' diyerek Volkswagen'in CEO'su Thomas Schäfer, heyecanını dile getirdi. Bu heyecan, Avrupa'daki fabrikalarının kapatılmayacağına dair yapılan anlaşmaların ardından artmış olabilir. Volkswagen, iki fabrikasını Çinli üreticilere satmayı görüşmekte olduğunu, kabul ediyor. Elektrikli ID.4 ve diğer Volkswagen modellerinde olduğu gibi, ID.2'nin de ön çekişli olacağı ve bagaj hacmini artırmak için arka çekişli sistemden vazgeçileceği belirtildi. Seri üretim modeli 2026 yılında ID.2'nin seri üretim modeliyle birlikte piyasaya sürülecek. ID.2, Polo boyutlarında (yaklaşık 4 metre uzunluk) olacak. Bu küçük elektrikli araba, 2021'de stilini göstermek için sunulan ID.2'den ilham alıyor. Ancak, çok eleştirilen tasarımı nedeniyle iptal edildi. \Birbirinden farklı dizaynıyla, ID.2, yuvarlak farlarıyla diğer Volkswagen ürün gamından ayrılıyor. Öte yandan, logo, farlardan ayrı bir şekilde aydınlatılıyor. Bu durum, estetik bir tercihten çok ekonomik bir karar olarak yorumlanabilir. Genel tasarımdaki çizgiler, şık ve atletik görünümlü ancak çizimler nedeniyle kesin bir yargıya varamayız. Şehir kullanımına odaklandığında, en iyi algı için dikey yüzeylerle düzenlenmiş, düzenli ve kompakt bir tasarım bekleyebiliriz. Boyutlar, VW Up'ın 3,60 metre uzunluğundan biraz daha büyük olacak. Hyundai'nin yeni elektrikli modeliyle karşılaştırıldığında, platform dışında motor ve batarya hakkında tahminde bulunmak zor. Planlanan kullanım alanına göre, beklenmedik performans rakamlarına şahit olmayız. 200-400 km aralığında bir menzil beklenebilir. Tek kesin bilgi, işinizin bir kısmı olan 20.000 euroluk fiyat ve 2027'deki lansman tarihi.





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Volkswagen ID.1 Elektrikli Araba Küçük Araba 20.000 Euro 2027

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