Volkswagen ID.2X: Der Kompakte Elektro-SUV für 2026

Volkswagen kündigte die Einführung des ID.2X an, ein kompaktes Elektro-SUV, das als Ersatz für den T-Cross dienen soll. Das Fahrzeug wird voraussichtlich 2026 auf den Markt kommen und einen Einstiegspreis von etwa 30.000 Euro haben.

Volkswagen hat die Einführung des kompakten Elektro- SUV ID.2X bestätigt. Das auf der Serienversion des Kleinwagens ID.2all aufbauende Modell soll als elektrischer Ersatz für den aktuellen T-Cross dienen. Volkswagen kündigte an, dass das kleine Batterie- SUV ID.2X im Jahr 2026 auf den Markt kommen wird. In einem früheren Bericht heißt es, dass das Fahrzeug in Wolfsburg gebaut wird. Der ID.

2X wird voraussichtlich im September 2025 auf der IAA Mobility in München erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Das Elektroauto wird Berichten zufolge zu einem Einstiegspreis von etwa 30.000 Euro starten. Damit würde es über dem für 25.000 Euro angekündigten, wohl kleineren ID.2 liegen, wäre aber immer noch eine erschwingliche Option im wachsenden Segment der Elektro-SUV. \Das Fahrzeug wird auf der gleichen Grundlage wie der ID.2 basieren und den Elektroauto-Baukasten MEB der Einstiegsklasse nutzen. Er soll über Frontantrieb verfügen und von einem einzelnen Motor angetrieben werden. Die Kunden sollen die Wahl zwischen zwei Fahrbatterien haben: 38 oder 58 kWh. Die größere Batterieoption soll eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern nach der hiesigen WLTP-Norm bieten. Im Innenraum soll dem Bericht nach ein 12,9-Zoll-Infotainmentsystem und ein 10,9-Zoll-Fahrerdisplay eingebaut werden. Laut Volkswagen-Chefdesigner Andreas Mindt wird die Serienversion des ID.2X das Konzeptmodell ID.2 all in Bezug auf Design und Funktionalität übertreffen. Das Fahrzeug soll die Geräumigkeit eines Golf mit der Erschwinglichkeit eines Polo verbinden und eine breite Käuferschicht ansprechen. \Der ID.2 und ID.2X sollen nicht allzu lange den Elektroauto-Einstieg von VW bilden: Die Wolfsburger haben kürzlich erste Teaser eines mutmaßlich heißen Kleinwagens veröffentlicht, der um die 20.000 Euro kosten soll. Während die Konzernschwestern Skoda und Cupra technisch eng mit dem ID.2all verbunden sind, deutet alles darauf hin, dass das in der unteren Preisklasse positionierte Modell eine eigene Identität entwickeln wird. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich diese Modelle im Markt positionieren und wie sie den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden





