Volkswagen'ın Yeni Transporter ve e-Caravelle: Sınırsız Seçenekler ve Yeni Teknolojiler

Volkswagen, Ford ile ortaklaşa geliştirdığı yeni Transporter 6.1'i piyasaya sürüyor. Ticari müşterilere geniş bir yelpazede seçenekler sunan bu araç, hem dizel hem de elektrikli versiyonlarda sunuluyor. Özellikle şehir içi kullanım için tasarlanmış e-Caravelle, 2.5 ton ağırlığında ve iki taraflı kayar kapılarıyla öne çıkıyor.

Volkswagen , Ford ile yakın işbirliği içinde, geçen yıl piyasaya sürülen Transporter 6.1'in ardındaki yedinci nesil temel modelini sunuyor. Ticari müşteriler, şasi, güç ünitesi ve kullanım alanlarında neredeyse sınırsız bir yelpaze seçeneği sunuyor. Özellikle havalimanı transferleri ve oteller için ilgi çekici olan VW e-Caravelle öne çıkıyor. VW ID. Buzz, Bulli ve Multivan zaten mevcut; şimdi büyük hacimlere yönelik yeni Transporter nesli geliyor.

Uzun veya kısa dingil mesafesi, yüksek tavan, Caravelle veya platform kamyonet - ilgilenen müşteri, gelecekteki ticari aracının nasıl görüneceği ve nasıl çalıştırılacağı konusunda neredeyse tamamen özgür.Volkswagen'ın geliştirdiği yeni Transporter modellerinde, hem teknolojik özen hem de geniş bir yelpazede seçenek sunuluyor. Yüksek verimliliği sağlayan 2.0 litrelik dizel motorlar, plug-in hibrit veya elektrikli versiyonlar ve ek olarak arka veya dört tekerlekten çekiş seçenekleri, adeta sınırsız bir seçim yelpazesi sunuyor. Özellikle şehirsel alanda yolcu taşımacılığında, 2.5 ton ağırlığındaki VW e-Caravelle, iki taraflı kayar kapılarıyla öne çıkıyor. Uzun versiyonun toplam uyumu, kısa dingil mesafesini olan elektrikli taşıyıcıya göre oldukça daha konforlu. 210 kW / 286 PS / 415 Nm'lik maksimum tork sayesi sayesinde düşük devirlerde anında tepki veren bir sürüş deneyimi sunuyor ve hafif ve hassas direksiyon, özellikle frenleme hissine göre daha hoş bir sürüş sunuyor. Ayrıca, orta ve yüksek hızlarda kabinde ses seviyesi oldukça düşük düzeyde ve bu durum özellikle zemin kaplaması olmadığında memnuniyet verici.Caravelle, 5,05 metre uzunluğundaki standart versiyon dışında, 5,45 metre uzunluğunda uzun dingil mesafesi ile de sunuluyor. Bu uzun dingil mesafesi, sadece 9 kişiye değil, aynı zamanda bol miktarda bagaj alanına da yer açıyor. Motor gücü seçenekleri arasında 100 kW, 160 kW ve 210 kW elektrik motorları yer alıyor. Özellikle uzun dingil mesafesi ve sık kullanımı için ağır yüklerle yüksek performans sunması gereken durumlarda en güçlü versiyon tercih edilmeli. Bu versiyon, ilkbahar aylarında opsiyonel dört tekerlekten çekişle de sunuluyor. Ancak bu, güç artışı anlamına gelmiyor. Çünkü 64 kWh'lık büyük batarya paketi daha fazla çıkış gücü desteklemiyor. Bu nedenle, dört tekerlekten çekişli versiyon da 210 kW / 286 PS ile sınırlı kalıyor.Ayrıca şarj hızı da sınırlı. Elektrikli modeller, hızlı şarj istasyonlarında en fazla 125 kW ile şarj olabiliyor. Bu, oldukça düşük bir değer. Yeni Transporter ve Caravelle'in kişi taşıma versiyonunda sunulan birçok seçenek olmasına rağmen, daha büyük bir batarya seçeneği eksikliği dikkat çekiyor. Çünkü özellikle kış aylarında soğuk hava koşullarında 64 kWh'lık batarya kapasitesi ile gerçek menzil 250 kilometreyi aşan bir seviyede değil. Bu durum, özellikle şehir içi kullanımlarda sert bir şekilde hissedilebilir. Motorun yüksek torku, özellikle şehir içi kullanımlarda, yolcular için rahatsız edici olabilir. Bu sorunu çözmek amacıyla, opsiyonel olarak, motor gücünün arka akslara ulaşmasını yumuşatan bir program mevcut. Yolcular, aksi takdirde, sürücünün gaz pedalına düşmanlığına güvenmek zorunda kalacaklar. VW e-Caravelle, uzun mesafeli kullanım için sadece sınırlı bir seçenek sunuyor. Çünkü en azından elektrikli versiyonlarda, 150 km/h hızunda sınırlandırılıyor. Ancak, bu durum ticari kullanım alanlarında pek bir fark yaratmayacağı tahmin ediliyor. 23,8 kWh/100 km'lik standart tüketim, 315 km'lik maksimumu 315 km'lik bir menzil anlamına geliyor. Yeni Caravelle'nin oturma kapasitesi 8 veya 9 kişi olabilir. Motor seçimi ne olursa olsun, şarj hacmi oldukça geniş. Üçüncü sıradaki koltuklar arkasında, 1.40 metre genişliğindeki iç alanda 1.000 litrelik bir hacim sunuluyor. Bu hacim yeterli değilse, son koltuk sırası katlanabilir veya arka koltuklar çıkarılabilir ve iç hacim daha da genişletilebilir. Bu durumda 1.300 kilogramlık izin verilen yük kapasitesi de dilediğiniz gibi kullanılabilir. Yük bölmesi uzunluğu 3 metre. Tavan yükü, sürüş sırasında 150'den 170 kilograma çıkarılmış, durma sırasında ise 500 kilograma yükseltilmiş.Yeni Transporter ve Caravelle, donanımıyla da dikkat çekiyor. Daha fazla konfor ve güvenlik, LED farlar, iki dijital ekran (12/13 inç), Apple CarPlay/Android Auto, elektronik park fren sistemi ve birçok sürücü asistans sistemi gibi özelliklerle sunuluyor. Yolcuların rahatlığı için, birçok koyu saklama alanı, daha fazla USB bağlantı noktası ve isteğe bağlı olarak 230 volt prizi gibi özellikler mevcut. Seri olarak beş yıl garanti sunuluyor. e-Caravelle fiyatları 66.021 Euro'dan başlıyor; daha donanımlı Editions versiyonu, 210 kW / 286 PS ve uzun dingil mesafesi ile en az 77.677 Euro (vergi dahil) olarak sunuluyor.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Volkswagen Transporter E-Caravelle Elektrikli Araç Ticari Araç Yeni Model Teknoloji Dizel Motor Hızlı Şarj

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

10,0% Zinsen p.a. 2 Jahre lang verdienen mit Volkswagen - Aber kein Tagesgeld oder Volkswagen BankAnleger und Sparer können jetzt noch sehr hohe Zinsen von bis zu 10 Prozent für 2 Jahre mit Volkswagen einfahren. Warum es sich aber nicht um Tagesgeld und nicht um die Volkswagen Bank handelt.

Weiterlesen »

VW Caravelle (2025) von vanexxt: Der neue Maßstab für CampingmobileWeltpremiere auf der CMT 2025: vanexxt präsentiert den modularen Campervan Caravelle auf Basis des neuen Volkswagen Transporters

Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Panne auf Autobahn - Transporter kracht in WohnmobilEin Transporter prallt auf der A571 bei Sinzig gegen ein Wohnmobil, das wegen einer Panne auf dem rechten Fahrstreifen steht. Eine Frau wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Weiterlesen »

Deutsch-chinesisches Unternehmen: Flynt - neuer Elektro-Transporter soll bald leise liefernElektroantriebe sind bei leichten Nutzfahrzeugen noch die Ausnahme. Dabei nimmt die Zahl der Haustürlieferungen stetig zu. Lieferdienste, Handwerker, aber auch Camper zählen zur Zielgruppe einer deutsch-chinesischen Kooperation, die einen E-Transporter baut. Ein bisschen dauert es aber noch.

Weiterlesen »

Lieferdienste, Handwerk, Camping: Flynt - neuer deutsch-chinesischer Elektro-TransporterElektroantriebe sind bei leichten Nutzfahrzeugen noch die Ausnahme. Dabei nimmt die Zahl der Haustürlieferungen stetig zu. Lieferdienste, Handwerker, aber auch Camper zählen zur Zielgruppe einer deutsch-chinesischen Kooperation, die einen E-Transporter baut. Ein bisschen dauert es aber noch.

Weiterlesen »

Kriminalität: Transporter-Ladefläche voller Säcke mit gestohlenem SaatgutPenkun (mv) - Kurz vor der Grenze zu Polen ist der Polizei ein Transporter mit sehr viel gestohlenem Saatgut ins Netz gegangen. Auf der Ladefläche hätten

Weiterlesen »