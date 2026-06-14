Der VW-Konzern plant den Verkauf seiner wertvollen Industrieperle Everllence, die 2025 in MAN Energy Solutions umbenannt wird. Der Verkauf ist jedoch heikel, da hinter den Kulissen ein Poker zwischen den Bietern läuft und eine Geheimakte bei Everllence existiert, die sich auf behördliche Ermittlungen in Japan bezieht.

Volkswagen plant den Verkauf seiner wertvollen Industrieperle Everllence , die 2025 in MAN Energy Solutions umbenannt wird. Das Unternehmen baut riesige Schiffsmotoren , die mehr als 100.000 PS stark sind und bis zu 50 Millionen Euro teuer sind.

Der VW-Konzern plant, 51 Prozent seiner Augsburger Tochterfirma abzugeben und mehr als vier Milliarden Euro zu erlösen. Der Verkauf ist jedoch heikel, da hinter den Kulissen ein Poker zwischen den Bietern läuft und eine Geheimakte bei Everllence existiert, die sich auf behördliche Ermittlungen in Japan bezieht. Die Ermittlungen betreffen manipulierte Verbrauchswerte bei großen Zweitakt-Schiffsmotoren und die Frage, ob daraus noch Schadenersatzansprüche gegen Everllence entstehen.

Die Brisanz des Falls zeigt sich bereits am Umgang mit den Papieren, die im Datenraum für Kaufinteressenten besonders abgeschirmt sind und jeder Vertreter eines Bieters, der sie einsehen wollte, persönlich eine zusätzliche Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben musste. Die drei Finanzinvestoren im Rennen sind Bain Capital, CVC und ein Konsortium aus EQT, der Porsche SE und dem katarischen Staatsfonds.

Besonders die Porsche SE steht bei dem Deal unter Beobachtung, da sie mit 53,3 Prozent der Stimmrechte der wichtigste Volkswagen-Aktionär ist und Hans Dieter Pötsch, der Aufsichtsratsvorsitzende von Volkswagen und Chef der Porsche SE, die Schlüsselrolle spielt. Die Interessen sind klar: Die Porsche SE ist hoch verschuldet und auf VW-Dividenden angewiesen, um Zinsen und Kredite zu bedienen. Eine mögliche Sonderdividende aus dem Everllence-Deal wäre deshalb hoch willkommen.

Der Grund für die Gefahr bei der Geheimakte 'Balthazar' liegt in den Ermittlungen der japanischen Behörden zu falschen Verbrauchswerten bei Schiffsmotoren. Unter den betroffenen Unternehmen sind Hitachi Zosen Marine Engine und IMEX, die Lizenznehmer der MAN Energy Solutions waren. Die japanischen Firmen durften MAN-Motoren produzieren und verkaufen. Die Ermittlungen betreffen die Frage, ob daraus noch Schadenersatzansprüche gegen Everllence entstehen.

Die Brisanz des Falls zeigt sich bereits am Umgang mit den Papieren, die im Datenraum für Kaufinteressenten besonders abgeschirmt sind und jeder Vertreter eines Bieters, der sie einsehen wollte, persönlich eine zusätzliche Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben musste. Die drei Finanzinvestoren im Rennen sind Bain Capital, CVC und ein Konsortium aus EQT, der Porsche SE und dem katarischen Staatsfonds.

Besonders die Porsche SE steht bei dem Deal unter Beobachtung, da sie mit 53,3 Prozent der Stimmrechte der wichtigste Volkswagen-Aktionär ist und Hans Dieter Pötsch, der Aufsichtsratsvorsitzende von Volkswagen und Chef der Porsche SE, die Schlüsselrolle spielt. Die Interessen sind klar: Die Porsche SE ist hoch verschuldet und auf VW-Dividenden angewiesen, um Zinsen und Kredite zu bedienen. Eine mögliche Sonderdividende aus dem Everllence-Deal wäre deshalb hoch willkommen.

Der Grund für die Gefahr bei der Geheimakte 'Balthazar' liegt in den Ermittlungen der japanischen Behörden zu falschen Verbrauchswerten bei Schiffsmotoren. Unter den betroffenen Unternehmen sind Hitachi Zosen Marine Engine und IMEX, die Lizenznehmer der MAN Energy Solutions waren. Die japanischen Firmen durften MAN-Motoren produzieren und verkaufen. Die Ermittlungen betreffen die Frage, ob daraus noch Schadenersatzansprüche gegen Everllence entstehen.

Die Brisanz des Falls zeigt sich bereits am Umgang mit den Papieren, die im Datenraum für Kaufinteressenten besonders abgeschirmt sind und jeder Vertreter eines Bieters, der sie einsehen wollte, persönlich eine zusätzliche Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben musste





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