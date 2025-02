Volkswagen plant möglicherweise längere Lebensdauer für Verbrenner-Modelle

Volkswagen plant möglicherweise, die Lebensdauer seiner Verbrenner-Modelle zu verlängern, anstatt sie wie ursprünglich geplant bereits Ende 2030er-Jahre komplett aus dem Markt zu nehmen. Der schwache Absatz von Elektroautos und der politische Kontext könnten zu einer Verzögerung des Verbrennungsmotors-Ausstiegs führen.

Bei der Investitionsplanung srunde von Volkswagen im März dürfte eine Entscheidung über ein verlängertes Verbrenner -Angebot fallen. Es soll bei der VW-Kernmarke etwa um Bestseller wie den Golf, T-Roc oder Tiguan gehen, die „in den 2030er-Jahren noch mal ein Facelift erhalten könnten, was bislang so nicht vorgesehen war“, schreibt die Zeitung unter Berufung auf Insider. Die Konzernmarke Audi prüfe etwa einen längeren Modellzyklus beim A3 für Verbrenner .

„Sollte sich das Verbrenner-Aus in Europa … noch einmal verschieben, wären auch Laufzeiten darüber hinaus denkbar“, heißt es in dem Bericht aus Konzernkreisen. Offiziell bestätigen wollten VW und Audi dies nicht. Neben dem schwachen Elektro-Absatz dürften die Entscheidungen in Wolfsburg auch vom Ausgang der Bundestagswahl Ende Februar abhängen. Im März will zudem die EU-Kommission einen Aktionsplan für die Automobilindustrie präsentieren. VW hatte 2022 erklärt, in Europa ab 2033 zur E-Marke zu werden. Markenchef Thomas Schäfer zog seinerzeit das zuvor gefasste Ziel vor, in Europa „zwischen 2033 und 2035“ aus dem Geschäft mit Verbrennern auszusteigen. In anderen Vertriebsregionen wie China oder Nordamerika will VW erst später komplett auf E-Antrieb umsteigen. Bei Audi war der Verbrenner-Ausstieg noch früher als 2033 angedacht. In China rechnet man mit anhaltendem Bedarf über 2033 hinaus, den man mit Verbrenner-Fahrzeugen aus lokaler Produktion bedienen könnte, hieß es. \Auch Porsche will wieder mehr auf Verbrenner und Plug-in-Hybride zu setzen. So könnte der jüngste, als Elektroauto konzipierte Macan noch ein neues Verbrenner-Pendant erhalten. Auch das große SUV Cayenne will Porsche länger mit mehreren Antriebsarten anbieten. Ein geplantes ganz neues Luxus-SUV könnte ebenfalls nicht nur als Vollstromer gebaut werden, wie es eigentlich vorgesehen war. Bei den derzeitigen Entwicklungen im chinesischen Automobilmarkt – wer rechnet denn da ernsthaft noch „mit anhaltendem Bedarf über 2033 hinaus“ für deutsche Verbrenner in China? Hört sich blauäugig an. Deutsche Firmen werden da wohl schon früher keine Verbrenner mehr verkaufen. \Nicht nur in der EU, auch weltweit verlangsamt sich das Wachstum für E-Fahrzeuge laut Bloomberg. Bei VW gehen 80% der Fahrzeuge in den Export. Es wird gebaut, was die Märkte verlangen. Den bestehenden Erfolgsmodellen nochmal ein Facelift zu verpassen anstatt sie einzustampfen ist doch unter diesen Voraussetzungen nachvollziehbar. Rationales Handeln. Wer sich jetzt kein E-Auto leisten kann wird dies auch in 3 Jahren bei explodierenden CO2-Strafsteuern nicht können. Das Geld kann nur einmal ausgegeben werden und die Lebenswirklichkeit der Bevölkerung sieht nicht so aus, dass man sich nicht zwischen einem VW, Audi, BMW oder (hier den eigenen Favoriten einsetzen) entscheiden kann. Dieser riesige Anteil der Bevölkerung wird das sicher ganz toll finden, wenn das Heizen der Wohnung und Autofahren zum Luxus wird. Wer bitte soll in 3 Jahren noch einen neuen Verbrenner in der EU kaufen, wenn die CO2-Preise so kommen wie angekündigt. Merz und Weidel werden alles daran setzen, dass wieder alles wie früher wird. Das haben die den Wählern versprochen. Also müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. 😂 wunderbar der Karl Valentin, ich kenn den vom Namen her, aber dass er so ein großer Philosoph war, habe ich nicht gewusst, thx @elektromat. Den muss ich mir merken 😂 Den Käufern ist es doch jetzt schon egal. Der höhere CO2-Preis bedeutet bei 100 Liter Sprit im Monat vielleicht 50€ mehr, das ist zu wenig um etwas zu verändern. Wir waren auf so einem guten Weg und jetzt versauen sie es auf den letzten Metern, da könnte man einfach nur brechen…. Wer ist „wir“? Die Autoindustrie war bisher noch nie auf dem „guten Weg“. Deshalb besinnt man sich jetzt auf das zurück, was die Alten im Markt können: Verbrenner! Wenn in 3 Jahren Benzin unbezahlbar wird, was machen dann wohl die Besitzer der etwa 50 Mio. Bestandsfahrzeuge die zu über 90% Verbrenner sind? Weidel wird dann nicht Merz beerben sondern eher VdL, in weiten Teilen Europas sieht es ja nicht anders aus





Volkswagen Verbrenner Elektroautos Investitionsplanung Automobilindustrie CO2-Strafsteuern Emissionsstandards China Europa

