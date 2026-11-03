Volkswagen senkt Bonusziele für Vorstandsmitglieder deutlich ab

Volkswagen senkt die Renditeziele für Managerboni stark ab. Während Tausende Jobs abgebaut werden, steigen die Auszahlungen für die Konzernspitze bei gleicher Leistung.

Volkswagen senkt die Anforderungen für die Auszahlung von Bonuszahlungen an die Führungskräfte des Konzerns deutlich ab, während parallel Tausende Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Interne Dokumente, die dem SPIEGEL vorliegen, belegen, dass die Hürden für die operativen Zielvorgaben 2026 niedriger angesetzt sind als noch vor einem Jahr. Diese Entwicklung steht in scharfem Kontrast zu den massiven Sparmaßnahmen im gesamten Unternehmensverbund.

Niedrigere Hürden für Vorstandsboni

Die neuen Zielvorgaben für 2026 sehen vor, dass eine operative Umsatzrendite von 3,8 Prozent ausreicht, damit der Vorstand und das Management die vollen Bonusziele in dieser Kennzahl erreichen können. Bei einer Rendite von 2,8 Prozent wäre das Ziel zur Hälfte erfüllt. Selbst eine Rendite von 5,8 Prozent würde laut den Unterlagen nur zu einer Zielerreichung von 175 Prozent führen.

Also read Volkswagen prüft Fahrzeugmontage in der Türkei

Im Vergleich zu den Vorgaben vor einem Jahr hat sich die Schwelle zur vollen Auszahlung drastisch verschoben. Damals reichten 3,8 Prozent Umsatzrendite lediglich für eine halbvolle Zielerreichung. Für die vollständige Erfüllung der Ziele waren damals 5,8 Prozent notwendig. Die maximale Bonusauszahlung von 200 Prozent war erst bei einer Rendite von 8,8 Prozent möglich. Die aktuelle Festschreibung von 3,8 Prozent für 100 Prozent Zielerreichung wirkt vor dem Hintergrund dieser Zahlen besonders deutlich gesenkt.

Widersprüche und Finanzvorstand Antlitz

Besonders auffällig ist der Umstand, dass Finanzvorstand Arno Antlitz den Wert von 3,8 Prozent im Sommer dieses Jahres selbst noch als zu niedrig für sinnvolle Zielvorgaben kritisiert hatte. Innerhalb weniger Monate änderte sich die interne Position des Konzerns jedoch grundlegend. Was zuvor als unzureichend galt, dient nun als Basis für die volle Auszahlung der leistungsbezogenen Vergütungsbestandteile.

Advertisement

Diese Umsatzrendite misst den Gewinnanteil am Gesamtumsatz und ist zwar nur eine von mehreren Komponenten, die die Höhe des Jahresbonus berechnen. Doch ihre gewichtete Rolle in der Bonuskalkulation macht die Änderung zu einem zentralen Punkt der internen Diskussion. Die leichte Anpassung der Kennzahlen hat direkte finanzielle Konsequenzen für die Entscheidungsträger an der Spitze des Automobilkonzerns.

Hohe Auszahlungen trotz Stellenabbau

Schon Anfang des Jahres hatte es bei Volkswagen Kontroversen um die Managerboni gegeben. Damals spielten insbesondere der überraschend hohe Netto-Cashflow eine entscheidende Rolle bei der Bonusberechnung. Die Auszahlungen für die Konzernspitze im Jahr 2025 fielen dabei sehr üppig aus. Konzernchef Oliver Blume erhielt eine Gesamtvergütung von 7,42 Millionen Euro, wovon rund 2 Millionen Euro auf den variablen Bonusanteil entfielen.

Auch andere Vorstandsmitglieder profitierten von den hohen Vorgaben. Der Finanzvorstand Arno Antlitz, der Markenchef Thomas Schäfer, der Audi-Chef Gernot Döllner, die IT-Chefin Hauke Stars und der Technikvorstand Thomas Schmall erhielten jeweils rund 1,72 Millionen Euro an variabler Vergütung. Der frühere Personalvorstand Gunnar Kilian bekam rund 869.000 Euro. Diese Summen summieren sich zu einer beachtlichen Zahl, während der Konzern parallel einen massiven Stellenabbau ankündigt.

Konzernprognose und politische Reaktionen

Zu den neuen Renditeschwellen hat sich Volkswagen bisher nicht öffentlich geäußert. Der Aufsichtsratssprecher Eric Felber verweigerte gegenüber Medien eine Stellungnahme. Aus Konzernkreisen heißt es lediglich, dass sich aus der Umsatzrendite allein keine definitive Aussage über die Höhe der Boni für 2026 ableiten lasse. Diese Entschuldigung wird durch die aktuelle Marktperspektive jedoch relativiert.

Advertisement

Volkswagen prognostiziert derzeit für das gesamte Geschäftsjahr eine Umsatzrendite von maximal einem Prozent. Damit würden die Konzernoberen bei dieser spezifischen Bonuskomponente voraussichtlich vollständig leer ausgehen. Die gesenkten Ziele dienen somit primär der Risikominimierung und der Sicherstellung von Auszahlungen, falls die Erwartungen leicht übertroffen werden. Gleichzeitig plant der Konzern bis 2030 den Abbau von Tausenden Stellen, was die Verteilung von Gewinnen und Kosten neu definiert.