Volkswagen und Automobilindustrie: Gewinneinbrüche und Margin-Druck

Das Center of Automotive Management meldet alarmierende Margenschwund im Autohaussektor. VW profitiert von Sondereffekten, während Stellantis nur minimale Gewinne pro Fahrzeug erzielt.

Das Center of Automotive Management hat in seiner am Donnerstag veröffentlichten Analyse drastische Einbußen bei der Profitabilität der globalen Automobilindustrie festgestellt. Der Fokus liegt dabei auf den drastischen Margin-Verlusten, die durch immense Sonderbelastungen von 8,7 Milliarden Euro verschärft wurden. Diese hohen Kosten trieben die berichtete Nullmarge künstlich in den Keller, was das tatsächliche operative Geschäftsfeld jedoch nicht korrekt abbildet.

Bereinigte Marge zeigt Kostendruck

Die vom Center of Automotive Management bereinigte Marge liegt bei 3,8 Prozent, ein Wert, der deutlich unter dem Durchschnitt der Vorgängerperiode liegt. Diese Kennzahl verdeutlicht, dass der Volkswagen-Konzern und andere Hersteller ihre Kostenbasis fundamental überarbeiten müssen. Nur durch eine weitere Verbesserung der Ertragskraft kann die langfristige Wettbewerbsfähigkeit auf den angespannten Märkten gesichert werden.

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Branchendurchschnitt sinkt signifikant

Im Durchschnitt erreichten die Autobauer nach neun Monaten ein Renditeniveau von 3,6 Prozent. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei vier Prozent. Zwei Drittel der untersuchten Unternehmen hatten weniger Gewinn erwirtschaftet als in der vergleichbaren Phase des Vorjahres. Dieser Trend deutet auf eine strukturelle Schwächung der gesamten Branche hin, die über reine Marktzyklen hinausgeht.

Alarmsignal bei Gewinnschwund

Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management, bezeichnete die Entwicklung als klares Alarmsignal für die Wirtschaftszweig. Der Gewinn sei fast sechsmal stärker gesunken als der Umsatz, was auf gravierende Ineffizienzen hindeute. Bratzel forderte, dass die Transformation der Autoindustrie stärker auf profitable Innovationen und effizientere operative Strukturen ausgerichtet werden müsse.

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Mercedes und BMW im Leistungsvergleich

Bei der Analyse der Gewinne je verkauftes Fahrzeug zeigte sich ein starkes Gefälle zwischen den Herstellern. Mercedes steigerte seinen Gewinn je Auto um 31 Prozent auf 4198 Euro. Im Gegensatz dazu verdiene BMW mit 3059 Euro rund ein Drittel weniger als im Vorjahr. Toyota und General Motors schnitten ebenfalls überdurchschnittlich gut ab und liegen fest in der Spitzengruppe der profitabelsten Hersteller.

Stellantis und Tesla unter dem Durchschnitt

Der Opel-Mutterkonzern Stellantis verbuchte mit gerade einmal 250 Euro den geringsten Gewinn je Fahrzeug der gesamten Untersuchung. Tesla lag mit 1335 Euro knapp unter dem Branchendurchschnitt. Chinesische Hersteller wie Geely, SAIC und Great Wall verdienten rund 700 Euro, während Ford, BYD, Chery und Suzuki Werte zwischen 994 und 1254 Euro erwirtschafteten.