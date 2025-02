Volkswagen und Mercedes-Benz kürzen Stellenangebote drastisch im Krisenjahr

Volkswagen und Mercedes-Benz haben im Krisenjahr 2024 deutlich weniger Stellen ausgeschrieben als in den Vorjahren. Gründe für den Rückgang sind schwache Absatzzahlen und die Notwendigkeit, die Unternehmen wettbewerbsfähig zu machen.

Berlin - Volkswagen und Mercedes-Benz haben im Krisenjahr 2024 deutlich weniger Stellen ausgeschrieben als in den Vorjahren. Eine Auswertung des Marktforschungsunternehmens Index-Anzeigendaten, über welche die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet, zeigt einen Rückgang der Stellenangebote bei VW im Vergleich zu 2023 um 43 Prozent auf nun 8.951 und bei Mercedes um 40 Prozent auf 17.076. Das sind die niedrigsten Werte seit dem Corona-Jahr 2020.

Bei BMW ist die Zahl der Ausschreibungen dagegen leicht auf 20.081 gestiegen. Alle drei Autobauer gaben den Daten zufolge auch weniger Geld für Stellenanzeigen aus. Bei VW war es mit geschätzten 1,6 Millionen Euro nur etwa ein Viertel der Vorjahressumme. Mercedes investierte mit geschätzten 5,3 Millionen Euro 60 Prozent weniger als 2023, während BMW die Ausgaben um rund 40 Prozent auf 6,4 Millionen Euro reduzierte. Im vergangenen Jahr hatten die großen Autohersteller mit schwachen Absätzen und Umsatzrückgängen zu kämpfen. Grund für das reduzierte Stellenangebot bei VW sei aber der bereits seit November 2023 geltende Einstellungsstopp, sagte eine Konzernsprecherin der NOZ. Dieser sei „Teil eines Effizienzprogramms, das darauf abzielt, das Unternehmen wettbewerbsfähig und zukunftssicher aufzustellen.“ Ausgenommen von diesem Einstellungsstopp seien „rechtlich zwingend erforderliche“ Stellen mit Spezialfunktionen. Bei Mercedes ist ebenfalls schon seit längerem von Sparprogrammen und möglichem Stellenabbau die Rede. Erst in diesen Tagen sickerten Details durch: Insider gehen laut einem Bericht der „Wirtschaftswoche“ davon aus, dass in den kommenden Jahren möglicherweise 20.000 Stellen auf der Kippe stehen.





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Volkswagen Mercedes-Benz Stellenkürzungen Krisenjahr Effizienzprogramm

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Benz Mining Corp.: Benz Exercises Option over Strategic Ground Along Strike from the Glenburgh Gold ProjectHIGHLIGHTS Benz has exercised the option to acquire highly prospective tenements adjacent to the Glenburgh Gold Project, increasing the total project tenure to ~898km2. Exercising the option has secured

Weiterlesen »

10,0% Zinsen p.a. 2 Jahre lang verdienen mit Volkswagen - Aber kein Tagesgeld oder Volkswagen BankAnleger und Sparer können jetzt noch sehr hohe Zinsen von bis zu 10 Prozent für 2 Jahre mit Volkswagen einfahren. Warum es sich aber nicht um Tagesgeld und nicht um die Volkswagen Bank handelt.

Weiterlesen »

Wo Stars geboren werden: Hinter den Kulissen beim Mercedes-Benz JuniorCupVideo: Im Glaspalast in Sindelfingen treffen sich jedes Jahr einige der besten Nachwuchsmannschaften und -spieler zum Mercedes-Benz JuniorCup. Oft sehen die Fans dort schon die Stars von morgen. Wir wagen einen Blick hinter die Kulissen.

Weiterlesen »

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy (Deutsche Bank AG) 27.01.2025 | AnalyseMercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy (Deutsche Bank AG) 27.01.2025 | Analyse | finanzen.net

Weiterlesen »

DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf 'Buy' mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Am Tag der Vorlage der Jahreszahlen 2024 im Februar werde

Weiterlesen »

JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz auf 'Hold' mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit den Stuttgartern habe nach Renault und Volkswagen vergangene Woche ein

Weiterlesen »