„Volldeppen“: Thomas Anders schimpft über private Silvesterböllerei
Thomas Anders kann sich für ein professionelles Feuerwerk begeistern, private Silvesterböllerei lehnt er jedoch entschieden ab. Im Podcast findet der Sänger deutliche Worte – und erklärt, was ihn besonders aufregt.
Thomas Anders kann sich für ein professionelles Feuerwerk begeistern, private Silvesterböllerei lehnt er jedoch entschieden ab. Im Podcast findet der Sänger deutliche Worte – und erklärt, was ihn besonders aufregt.
Für ein professionelles Feuerwerk kann sich Thomas Anders durchaus begeistern - mit privater Silvesterböllerei kann der Sänger dagegen wenig anfangen.
„Also ich finde Böllern ja scheiße“, sagte der Koblenzer in seinem Podcast „Modern Talking - Einfach Anders“. Jahr für Jahr gebe es Verletzte.
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