Jaguar Land Rover plant für das Jahr 2027 die Einführung eines vollelektrischen Defender. Das SUV soll auch als Hybrid angeboten werden.

Jaguar Land Rover plant für das nächste Jahr die Einführung eines vollelektrischen SUV der Marke Defender. Wie CEO P.B. Balaji lautwährend eines Telefonats mit Journalisten im November bestätigte, wird das batterieelektrische Modell parallel zum bestehenden Verbrennungsmotor-Modell vertrieben.

Das neue Elektroauto basiert auf der neuen Electrified Modular Architecture . Es folgt damit auf den elektrischen Range Rover GT als zweites Modell dieser Architektur. Das Modell soll voraussichtlich etwas kleiner ausfallen als der aktuelle fünftürige Defender. Die Produktion des elektrischen Defender erfolgt dem Bericht zufolge am Standort Halewood in England.

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Dort wird auch der kommende Range Rover GT gefertigt, der durch ein flacheres, pkw-ähnliches Design auffällt und das bisher niedrigste Fahrwerk im Portfolio von Land Rover besitzt. Mit dem Start dieser neuen Modelle endet die Ära des Range Rover Evoque, der ebenfalls in Halewood produziert wird. Auch der Land Rover Discovery Sport wird aus dem Sortiment genommen, da Jaguar Land Rover eine Positionierung im höheren Marktsegment anstrebt. Die Produktion des Discovery Sport soll noch in diesem Jahr eingestellt werden.