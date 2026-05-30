Sportdirektor Völler kritisiert das Nationenhopping junger Spieler und fordert eine Reform. Er möchte eine einfache Regelung, die Spieler spätestens mit 18 Jahren dazu zwingt, sich für ein Land zu entscheiden.

Sport direktor Völler kritisiert Verbandswechsel junger Spieler und fordert eine Reform . Er sieht das aktuelle Fifa-Regelwerk als zu kompliziert an und möchte eine einfache Regelung, die Spieler spätestens mit 18 Jahren dazu zwingt, sich für ein Land zu entscheiden.

Völler bezeichnet das Nationenhopping als schlecht und sagt, es werte auch die Nationalmannschaften ab. Er ist der Meinung, dass Spieler nicht permanent entscheiden können, für wen sie spielen möchten. Einige Beispiele für Spieler, die für ein anderes Land spielen könnten, sind Leverkusens Ibrahim Maza, der für Algerien spielt, und Frankfurts Can Uzun, der für die Türkei spielt.

Auch im aktuellen DFB-Kader gibt es ähnliche Geschichten, wie zum Beispiel Jamal Musiala, der früher für Englands Junioren spielte, bevor er sich für Deutschland entschied. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann bleibt bei dem Thema gelassen und sagt, es müsse eine Ehre sein, für Deutschland zu spielen. Völler möchte jedoch eine Reform einleiten, um dies zu verhindern





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