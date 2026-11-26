Er trifft und trifft und trifft: Florian Wirtz macht plötzlich beim FC Liverpool alle glücklich. Die Presse in England schwärmt vom DFB-Star, längst vergessen ist die Vorsaison. Auch in der Champions League hält Wirtz' Torreigen an.

Wirtz und Isak - das neue Traumduo des FC Liverpool. Er trifft und trifft und trifft: Florian Wirtz macht plötzlich beim FC Liverpool alle glücklich.

Die Presse in England schwärmt vom DFB-Star, längst vergessen ist die Vorsaison. Auch in der Champions League hält Wirtz' Torreigen an. Auch nach dem nächsten Ausrufezeichen blieb Florian Wirtz ganz gelassen. Dabei scheint die Insel von Spiel zu Spiel mehr Gefallen am Auftreten des deutschen Nationalspielers zu finden.

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Wirtz' Glanzform setze sich fort, schwärmte die BBC nach dem 3:0 des FC Liverpool beim FC Brügge.