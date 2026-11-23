DFB-Sportdirektor Rolf Völler hält öffentliche Gehaltsdiskussionen über Jamal Musiala für problematisch, betont aber Anpassungsbereitschaft. Fokus liegt auf Gesundheit statt Geld.

Der DFB -Sportdirektor Rolf Völler hat eine öffentliche Forderung nach einer sofortigen Gehaltskürzung für Bundesligastar Jamal Musiala zurückgewiesen. Obwohl er prinzipiell über eine finanzielle Anpassung des Vertrags des Nationalspielers diskutiert, hält Völler den aktuellen Zeitpunkt der öffentlichen Debatte für kontraproduktiv. Der Fokus sollte zunächst auf der Genesung und der sportlichen Entwicklung liegen, statt auf rein ökonomischen Aspekten.

Problematische Öffentlichkeit der Gehaltsdebatte

Rolf Völler betonte in einem Interview beim Sender Sky, dass Verein und Spieler zwar über eine Neuregelung nachdenken dürften. Das bestehende Problem sei jedoch die vorzeitige Öffentlichkeit der Gespräche. Dies erschwere die notwendige Vertrauensbasis zwischen allen Parteien erheblich. Es entstehe eine Situation, in der unklar sei, wer nachgeben soll und wo man sich treffen könne. Eine solche Dynamik behindere eine konstruktive Lösung der anstehenden Fragen.

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Der DFB-Chef erinnerte daran, dass der FC Bayern München in der Vergangenheit vorbildlich mit verletzten Spielern umgegangen sei. Die aktuelle Situation unterscheide sich jedoch durch die Art der Erkrankung. Es handle sich um eine sehr seltene neurologische Dysfunktion, die zu vorübergehenden Absencen führt. Diese Diagnose wurde im August öffentlich, nachdem Musiala im Sommer vorübergehend zusammengebrochen war. Die medizinische Einordnung erklärt, warum der Spieler trotz fehlender Einsatzzeiten weiterhin sein volles Gehalt erhält.

Kritik am Vertrag und finanzielle Dimensionen

Die Diskussion um das Gehalt von Jamal Musiala ist nicht neu. Der Vertrag läuft bis zum Jahr 2030 und umfasst ein Jahresgehalt von über 25 Millionen Euro. Diese Dimensionen haben in den letzten Wochen vermehrt Aufmerksamkeit erregt. Besonders der FC Bayern München sah sich durch die gesundheitlichen Probleme des Offensivstars in einer besonderen Dilemma-Situation. Der Ehrenpräsident Uli Hoeneß sprach explizit von einem für den Klub schwierigen Dilemma.

Unterschiedliche Bewertungen der sportlichen Zukunft

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Während Rolf Völler auf Geduld pocht, zeigen andere Funktionäre im Umfeld des FC Bayern München größere Skepsis. Karl-Heinz Rummenigge äußerte jüngst Zweifel, ob Jamal Musiala jemals wieder das Niveau erreichen wird, das er vor den gesundheitlichen Problemen demonstrierte. Rummenigge bezweifelte zudem, dass der Spieler den Verein verlassen möchte. Er warnte gleichzeitig, dass kein anderer Verein einen Kauf unter den aktuellen Voraussetzungen tätigen würde.

Rolf Völler stellte sich dagegen klar auf die Seite des Vertrauens in den Nationalspieler. Er verwies darauf, dass Musiala aktuell nicht vollständig spielunfähig sei. Ein sofortiges Ende der Karriere oder eine sofortige finanzielle Bestrafung seien daher nicht gerechtfertigt. Stattdessen müsse die sportliche Entwicklung im Mittelpunkt stehen. Die nächsten Wochen seien entscheidend für die Einschätzung, ob der Spieler zu seiner alten Stärke zurückfindet.

Auswirkungen und weiterer Verlauf

Für die Zukunft bedeutet dies, dass der FC Bayern München und Jamal Musiala Zeit benötigen. Eine schnelle Einigung auf eine Gehaltskürzung ist unter den aktuellen Druckbedingungen unwahrscheinlich. Stattdessen wird erwartet, dass die Beobachtung der medizinischen Entwicklung weiter im Vordergrund steht. Sollte sich der Gesundheitszustand stabilisieren, bleibt der Vertrag bis 2030 bestehen. Eine Veränderung würde nur bei einer signifikanten und dauerhaften Verschlechterung der Leistungsfähigkeit diskutiert.

Die Öffentlichkeit bleibt weiter aufmerksam auf dieses Thema. Rolf Völlers Aussage unterstreicht, dass menschliche und medizinische Faktoren in solchen Fällen schwerer wiegen als rein wirtschaftliche Interessen. Solange der Spieler nicht vollständig pausieren muss, bleibt die Solidarität des Vereins gewahrt. Die Diskussion um die 25 Millionen Euro Jahresgehalt wird jedoch nicht beendet sein, solange die Unsicherheit bezüglich der sportlichen Zukunft besteht.