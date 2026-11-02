Volleyball-Klassiker: BR Volleys treffen auf VfB Friedrichshafen im Spitzenspiel

Der historische Volleyball-Klassiker zwischen den BR Volleys Berlin und dem VfB Friedrichshafen wird am Mittwoch live übertragen. Ein Rückblick auf die Rivalität.

Am kommenden Mittwochabend findet im deutschen Volleyball das lang erwartete Spitzenspiel zwischen den BR Volleys Berlin und dem VfB Friedrichshafen statt. Das Duell, das seit Jahren als Inbegriff der höchsten Spielklasse gilt, beginnt um 19 Uhr und kann kostenfrei über die Plattform Sportbild.de sowie den Streamingdienst Dyn verfolgt werden. Diese Begegnung repräsentiert nicht nur einen direkten Vergleich zweier Top-Teams, sondern auch die Fortsetzung einer historischen Rivalität, die die deutsche Volleyball -Szene über viele Jahre hinweg geprägt hat.

Historische Rivalität und Prestigekampf

Ähnlich wie die sportliche Auseinandersetzung zwischen Bayern München und Borussia Dortmund im Fußball, bildeten die BR Volleys und der VfB Friedrichshafen im Volleyball über Jahre hinweg das Maß aller Dinge. Beide Klubs stritten um Titel, Pokale und das damit verbundene Prestige, wobei die Duelle durch eine klare Leidenschaft und wenig Gnade zwischen den Kontrahenten gekennzeichnet waren. Obwohl die einstige, fast schon aggressive Feindschaft in jüngster Zeit etwas abgekühlt ist, bleibt dieses Match ein Sonderfall unter den Spielen der Liga. Es handelt sich hierbei um kein gewöhnliches Ligaspiel, sondern um ein Ereignis, das bei Fans und Verantwortlichen auf beiden Seiten für hohe emotionale Beteiligung sorgt.

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Kaweh Niroomand, der Geschäftsführer der BR Volleys, betont die besondere Bedeutung dieser Partie. Mit 73 Jahren hat er die Entwicklung der Rivalität aus nächster Nähe miterlebt. Er bezeichnet Spiele gegen Friedrichshafen weiterhin als das Salz in der Suppe, auch wenn sich die Konkurrenzlandschaft gewandelt hat. Durch das gestiegene Prestige der BR Volleys in der jüngeren Vergangenheit sind die Verhältnisse im Vergleich zu vor zwanzig Jahren deutlich anders geworden. Niroomand erklärt, dass diese veränderte Dynamik es dem Berliner Team ermöglicht hat, in der jüngeren Vergangenheit qualitative Akzente zu setzen, indem sie Spieler vom Bodensee für sich gewannen. Ein prominentes Beispiel hierfür ist der deutsche Nationalspieler Louis Kunstmann, der als junger Talentträger mit großem Potenzial gilt. Früher war dieser Austausch in die entgegengesetzte Richtung üblicher.

Sicht des Wechselkandidaten Louis Kunstmann

Louis Kunstmann, der mit seinem Wechsel von Friedrichshafen nach Berlin den historischen Erzrivalen verlassen hat, teilt die Auffassung, dass das Duell zwischen Friedrichshafen und Berlin auch historisch betrachtet das zentrale Ereignis im deutschen Volleyball darstellt. Der 26-jährige Spieler beobachtet, dass sowohl Fans als auch Zuschauer diese Perspektive teilen, auch wenn es inzwischen andere Vereine gibt, die ebenfalls um die Titel mitreden können. Aus der Perspektive des VfB gilt Berlin als der große Fokuspunkt. Kunstmann erläutert, dass es für eine Mannschaft, die seit zehn Jahren an der Spitze steht, immer ein klares Ziel ist, diese zu ärgern. Ein Sieg gegen Berlin wird aus der Sicht des VfB als besonders befriedigend empfunden.

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Der Volleyball-Nationalspieler beschreibt die Atmosphäre als von einer starken Rivalität geprägt, die auf beiden Seiten gelegentlich emotional hochkocht. Dennoch betont er, dass der Respekt vor dem Gegner eine wesentliche Komponente dieses Duells ist. Kunstmann, der vor seiner Zeit in Friedrichshafen fünf Jahre lang an der kanadischen University of Calgary Informatik studiert hatte, sieht seinen Wechsel in diese Saison zum Berliner Meister als die Erfüllung eines Kindheitstraums. Er betrachtet den Schritt vom Bodensee nach Berlin als einen notwendigen und logischen Karriereschritt nach vorn.

Veränderte Dynamik und persönliche Akzeptanz

Bei einem Wechsel vor einigen Jahren wäre ein Übergang von Friedrichshafen nach Berlin unter Umständen als seitlicher Schritt wahrgenommen worden. Heute, im Kontext der Champions-League-Teilnahme und der jüngeren Titelhistorie der BR Volleys, wird diese Bewegung jedoch anders bewertet. Kunstmann versichert, dass unter den Verantwortlichen und Personen in der Umgebung des VfB, die ihn persönlich kennen, kein Problem mit seiner Entscheidung bestand. Ein gewisses Verständnis herrschte vor, dass dies für ihn eine klare Entwicklungsmöglichkeit darstellt. Die veränderte Positionierung der beiden Clubs in der deutschen Liga-Hierarchie hat dazu beigetragen, dass sich die Wahrnehmung solcher Wechsel grundlegend gewandelt hat. Das kommende Spiel am Mittwoch wird somit nicht nur als sportliche Herausforderung, sondern auch als Spiegel dieser neuen Realitäten gefeiert.