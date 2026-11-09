Studie der University of Toronto zeigt: Konsum von drei Portionen Vollfett-Milchprodukte verändert Body-Mass-Index und Insulinresistenz nicht negativ.

Traditionelle Ernährungsrichtlinien empfehlen oft den bewussten Verzicht auf gesättigte Fette zugunsten fettarmer Alternativen. Diese Annahme wird nun durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse infrage gestellt. Eine aktuelle Studie widmet sich der Frage, ob der Verzehr von Vollfett-Produkten tatsächlich zu unerwünschter Gewichtszunahme oder gesundheitlichen Problemen führt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Verbraucher bei der Auswahl ihrer dairy-Produkte vorsichtiger sein müssen, als bisher angenommen.

Kernergebnisse der klinischen Studie

Die Forschungsergebnisse wurden von einem Team unter der Leitung des Ernährungswissenschaftlers Harvey Anderson von der University of Toronto vorgestellt. Das Team untersuchte die Auswirkungen von Milchprodukten auf die Körperzusammensetzung und den Stoffwechsel. In dem Experiment wurden 74 Erwachsene mit Übergewicht oder Adipositas über einen Zeitraum von zwölf Wochen beobachtet. Diese Personen wurden in drei verschiedene Interventionsgruppen eingeteilt, um unterschiedliche Ernährungsstrategien zu testen.

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Eine der drei Gruppen erhielt die Anweisung, ihre Kalorienzufuhr generell zu reduzieren. Zudem durfte diese Gruppe höchstens eine Portion fettarme Milchprodukte täglich konsumieren. Diese Vorgabe diente als Kontrollmechanismus für eine kalorienreduzierte Ernährung mit niedrigem Fettgehalt bei den Milchprodukten. Die anderen zwei Gruppen erhielten hingegen tägliche Anweisungen, drei Portionen Vollfett-Milchprodukte zu essen.

Bei der Auswertung der Daten zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen bezüglich der Gewichtsentwicklung. Weder die Gruppe mit den fettarmen Produkten noch die Gruppen mit den Vollfett-Produkten verzeichneten einen messbaren Anstieg des Body-Mass-Index. Diese Feststellung widerlegt die lange haltbare Annahme, dass der Konsum von gesättigten Fetten in Milchprodukten zwangsläufig zu einer Zunahme des Körpergewichts führt.

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Stakeholder-Positionen und physiologische Mechanismen

Harvey Anderson und sein Team an der University of Toronto untersuchten zudem andere metabolische Marker. Sie fanden auch keine Hinweise auf eine verschlechterte Insulinempfindlichkeit in den Gruppen, die Vollfett-Milchprodukte konsumierten. Im Gegenteil, in einer der Vollfett-Gruppen sank sogar der systolische Blutdruck leicht. Dies deutet darauf hin, dass Vollfett-Produkte nicht nur neutral, sondern in bestimmten Aspekten sogar positiv sein könnten.

Eine mögliche Erklärung für diese Beobachtungen liefert das Konzept der sogenannten Milch-Matrix. Diese Theorie besagt, dass Milch oder Joghurt nicht nur aus isolierten Fetten bestehen. Stattdessen bilden Eiweiße wie Casein und Molkenprotein, Fett, Kalzium und weitere Nährstoffe gemeinsam eine komplexe Struktur. Diese strukturelle Einheit könnte es dem menschlichen Körper ermöglichen, die enthaltenen Fette anders zu verarbeiten, als wenn man nur die gesättigten Fettsäuren isoliert betrachtet.

Neben der veränderten Fettverarbeitung nahmen die Probanden in den Vollfett-Gruppen zudem mehr Eiweiß und Kalzium auf. Gerade im Alter kann diese erhöhte Aufnahme von Makro- und Mikronährstoffen interessant sein. Ein Körper benötigt ausreichend Eiweiß, um Muskelmasse zu erhalten und die allgemeine körperliche Funktion aufrechtzuerhalten. Die Kombination aus gesättigten Fetten und hochwertigen Proteinen könnte somit einen anderen physiologischen Effekt haben als isolierte Nahrungsergänzungsmittel.

Real-World-Impact und weitere Forschungsschritte

Trotz dieser vielversprechenden Ergebnisse raten Experten davon ab, die Ernährung umzustellen, basierend allein auf dieser einen Studie. Die Untersuchung war mit nur 74 Teilnehmern relativ klein angelegt. Zudem dauerte das Experiment lediglich zwölf Wochen, was keine langfristigen Schlussfolgerungen bezüglich chronischer Erkrankungen zulässt. Es bleibt unklar, ob Vollfett-Milchprodukte langfristig etwa das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes verändern.

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Die Forschung von Harvey Anderson und der University of Toronto markiert einen wichtigen Schritt im Verständnis der komplexen Zusammenhänge in der Ernährung. Sie zeigt, dass die Reduktion von Fetten nicht automatisch eine gesündere Ernährung bedeutet. Zukünftige Studien müssen die langfristigen Auswirkungen von Milchprodukten auf verschiedene Bevölkerungsgruppen untersuchen, um definitive Empfehlungen für die allgemeine Bevölkerung ableiten zu können.

Für Verbraucher bedeutet dies, dass die strikte Meidung von Vollfett-Produkten möglicherweise überflüssig ist. Die Entscheidung für oder gegen fettarme oder volle Milchprodukte sollte weiterhin auf persönlichen gesundheitlichen Zielen und Vorlieben basieren. Die Wissenschaft rät jedoch dazu, den Fokus auf die Gesamternährung und nicht auf einzelne Nährstoffe zu legen, um die besten Ergebnisse für die Gesundheit zu erzielen.