Am Berliner Tor in Hamburg kommt der Bau einer neuen Brücke schneller als geplant voran. Der Verkehr fließt wieder. Doch jetzt soll an einem anderen Verkehrsknoten eine Brücke instand gesetzt werden.

Am Berliner Tor in Hamburg kommt der Bau einer neuen Brücke schneller als geplant voran. Der Verkehr fließt wieder. Doch jetzt soll an einem anderen Verkehrsknoten eine Brücke instand gesetzt werden.

Hamburg - Nach dem Einhub von Brückenteilen fließt der Verkehr auf der Hamburger Bürgerweide wieder. Ursprünglich hatte die wichtige Verkehrsader am Berliner Tor noch bis Dienstagabend voll gesperrt bleiben sollen. Wegen des guten Wetters habe das Spezialistenteam die 46 Stahlträger am Wochenende in Rekordzeit einheben können, teilte der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer mit. Die neue Berlinertordammbrücke soll Ende 2027 für den Verkehr freigegeben werden, die gesamte Baumaßnahme soll sich ein weiteres Jahr hinziehen.

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Unterdessen kündigte der Landesbetrieb neue Sanierungsarbeiten an einer anderen Brücke an: Ab Mittwoch soll die Instandsetzung der Überführung der B75/A255 über den Veddeler Markplatz beginnen. Das Bauwerk sei von Unfallschäden und Betonabplatzungen stark beschädigt, hieß es. Die Brücke liegt unmittelbar südlich der Neuen Elbbrücken, die zurzeit ebenfalls saniert werden. Der Verkehr auf der B75/A255 soll nicht weiter beeinträchtigt werden.

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Allerdings wird die Straße Veddeler Markplatz unter der Brücke von zwei auf eine Fahrspur je Richtung verengt. Über den Veddeler Marktplatz fahren zahlreiche Lastwagen aus dem Hafengebiet. Die Bauarbeiten sollen im Juni 2027 beendet sein.