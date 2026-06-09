Vollsperrung der A40 bei Mülheim für 10 Tage wegen Kampfmittelsondierung

Die vielbefahrene A40 bei Mülheim an der Ruhr wird ab dem Wochenende für zehn Tage vollständig gesperrt. Grund sind umfangreiche Kampfmittelsondierungen im Zuge der Vorbereitung für den Neubau der Hadenbergbrücke und der Geitlingstraße bis 2028. Autofahrer müssen sich auf weiträumige Umleitungen in beide Richtungen einstellen.

Ab dem kommenden Wochenende müssen sich Autofahrer im Ruhrgebiet auf eine erhebliche Einschränkung einstellen: Die vielbefahrene Autobahn A40 bei Mülheim an der Ruhr wird für insgesamt zehn Tage vollständig gesperrt.

Die Sperrung erstreckt sich zwischen den Anschlussstellen Mülheim-Heißen und Mülheim-Winkhausen und gilt von Freitagabend 21 Uhr bis zum darauffolgenden Donnerstag um 5 Uhr, also bis zum 22. Juni. Ursächlich für diese drastische Maßnahme sind nicht etwa baustellenbedingte Arbeiten, sondern vorgelagerte Sicherheitsuntersuchungen: die Autobahn GmbH des Bundes führt im Zuge der Vorbereitung für den kompletten Neubau der beiden maroden Brücken Hadenbergbrücke und Geitlingstraße umfangreiche Kampfittelsondierungen durch.

Da im Bereich dieser Bauwerke noch mit Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg gerechnet wird, muss der Boden systematisch nach möglichen explosiven Relikten durchsucht werden, bevor der eigentliche Abbruch und Neubau ab Mitte 2028 beginnen kann. Die Folge für den Verkehr sind weitläufige Umleitungen, die sowohl den Fern- als auch den Nahverkehr betreffen und überregional umgeleitet werden müssen. Für die Fahrtrichtung Essen ist die offizielle Umleitung über das Kreuz Duisburg auf die A59 in Richtung Düsseldorf ausgeschildert.

Sie führt dann weiter über das Kreuz Duisburg-Süd, die A524 bis zum Kreuz Breitscheid und von dort über die A52 in Fahrtrichtung Essen bis zum Autobahndreieck Essen-Ost. Ab diesem Punkt kann die A40 wieder regulär befahren werden. Für den Gegenverkehr, also Richtung Duisburg, beginnt die Umleitung ab dem Autobahndreieck Essen-Ost.

Hier müssen Fahrer auf die A52 bis zum Kreuz Breitscheid wechseln, dann über die A524 zum Kreuz Duisburg-Süd und weiter über die A59 in Richtung Dinslaken bis zum Kreuz Duisburg, um schließlich wieder auf die A40 in Fahrtrichtung Duisburg zu gelangen. Zusätzlich zu diesen überregionalen Umleitungen sind auch innerstädtische Verkehrsströme betroffen. Ab der Anschlussstelle Mülheim-Heißen wird der Verkehr durch die Stadt geleitet: über die Velauer Straße, die Hatzper Straße und schließlich wieder auf die A52.

Für Lkw ist eine separate Umleitung eingerichtet, die ab Mülheim-Winkhausen über die Frintroper Straße, Altendorfer Straße, Borbecker Straße, Otto-Brenner-Straße, Bocholder Straße und Bottroper Straße führt. Die Autobahnbehörde appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich rechtzeitig über die Umleitungen zu informieren, größere Reisezeiten einzuplanen und auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen, um die erwarteten Staus und Verzögerungen so gering wie möglich zu halten





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