Vollsperrung der Bonner Rheinbrücke wegen gravierender Schäden

Die marode Bonner Rheinbrücke wird vollständig gesperrt. Massive strukturelle Schäden am Tragwerk zwingen zur sofortigen Schließung. Die Brücke ist eine zentrale Verkehrsader für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis. Täglich fahren 100.000 Fahrzeuge darüber. Die Dauer der Sperrung ist unklar, ein Neubau ist frühestens in den 2030er-Jahren geplant. Pendler müssen sich auf lange Umwege einstellen.

Die marode Bonner Rheinbrücke wird ab sofort bis auf Weiteres vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Autobahn GmbH begründet diesen Schritt mit massiven strukturellen Schäden am Tragwerk.

Die Brücke ist ein zentraler Abschnitt der Autobahn 565 und stellt die wichtigste Ost-West-Verbindung für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis dar. Täglich nutzten zuletzt etwa 100.000 Fahrzeuge das Bauwerk, darunter ungefähr fünf Prozent Schwerlastverkehr. Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer hat nach Aussage von Dirk Brandenburger, technischem Geschäftsführer der Autobahn GmbH, oberste Priorität, weshalb die Vollsperrung unumgänglich sei. Die Dauer der Sperrung ist derzeit noch nicht absehbar.

Experten prüfen mögliche technische Lösungen, um zumindest eine teilweise Öffnung zu ermöglichen. Eine abschließende Bewertung könne erst nach Abschluss aller Untersuchungen erfolgen, so das Unternehmen weiter. Bis dahin bleibt die Brücke komplett geschlossen. Betroffen von der Maßnahme sind nicht nur die eigentlichen Brückenbereiche, sondern auch weitere Abschnitte der A565 zwischen dem Autobahnkreuz Bonn-Nord und dem Autobahndreieck Bonn-Nordost.

Aus Richtung Köln und Königswinter ist die A565 nicht mehr erreichbar, in Gegenrichtung sind im Kreuz Bonn-Nord alle Verbindungen nach Siegburg unterbunden. Bereits seit Februar bestand ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen auf der Rheinbrücke Bonn-Nord, nachdem bei Routineprüfungen umfangreiche Schäden an dem in den 1960er-Jahren errichteten Bauwerk festgestellt worden waren.

Zudem bestehen an einzelnen Bauteilen statische Probleme, die die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Ein Ersatzneubau ist zwar langfristig vorgesehen, nach aktuellen Planungen wird ein Baubeginn jedoch nicht vor den 2030er-Jahren erwartet. Verkehrsteilnehmer und Pendler müssen sich daher auf erhebliche und anhaltende Beeinträchtigungen einstellen und alternative Routen suchen. Die Sperrung stellt eine enorme Belastung für die regionale Infrastruktur dar und wird voraussichtlich zu erheblichen Verkehrsverlagerungen und Staus auf Umleitungsstrecken führen.

Lokale Behörden und Verkehrsbetreiber empfehlen, Fahrten wenn möglich auf den öffentlichen Nahverkehr zu verlagern oder großräumigere Umleitungen über andere Autobahnanschlüsse zu nutzen. Die technischen Untersuchungen sollen in den kommenden Wochen Klarheit über den Zustand des Bauwerks und mögliche Interimslösungen bringen. Bis dahin bleibt die Situation für täglich Zehntausende Pendler eine große Herausforderung





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