Vor 50 Jahren präsentierte Volvo sein erstes Elektroauto. Der Elbil kam mit 50 Kilometern Reichweite aus.

Die automobile Zukunft kam 1976 in Buttergelb daher, fuhr maximal 70 km/h und brauchte nach 50 Kilometern erst einmal zehn Stunden Pause. Vor einem halben Jahrhundert stellte Volvo mit dem „Elbil“ sein erstes Elektroauto vor.

Die Zukunft war auch schon mal kleiner. Und zumindest farblich etwas mutiger als so mancher heutige Elektro-SUV, bei dem sich die individuelle Entfaltung des Käufers auf die Wahl zwischen fünf verschiedenen Grautönen beschränkt. Im November 1976 präsentierte Volvo mit dem Elbil seine Vision von der Elektromobilität. Insgesamt entstanden zwei Prototypen: ein orangefarbener Viersitzer und ein buttergelber, zweisitziger Elektro-Lieferwagen mit Schiebetür.

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Letzterer wurde teilweise vom schwedischen Staat finanziert und war für Mitarbeitende der damaligen Telekommunikationsbehörde Televerket gedacht, die damit kurze Strecken im Raum Göteborg lokal emissionsfrei zurücklegen sollten. Schon damals beschäftigte sich Volvo mit einer Herausforderung, die die Entwickler von Elektroautos bis heute umtreibt: dem Gewicht. Während Motorhaube und Heckklappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff bestanden, setzte Volvo bei den Türen und Dachverkleidungen auf Aluminium. Das Leergewicht lag bei 1.200 Kilogramm.