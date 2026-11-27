Vier Volvo A40 Electric unterstützen den Bau des Lower Thames Crossing. Geladen werden sie mit Strom aus Generatoren mit grünem Wasserstoff.

Volvo Construction Equipment hat die eigenen Angaben nach weltweit ersten batterieelektrischen Volvo A40 Electric-Knicklenker an das Joint Venture BMJV geliefert. Die vier Maschinen kommen beim Bau des Lower Thames Crossing in Großbritannien zum Einsatz.

Sie unterstützen den Bau der Fundamente und Bauwerke für die Straße sowie die Zufahrt zum neuen Tunnel unter der Themse. Die Maschinen wurden im Herbst vom Volvo-CE-Produktionsstandort im schwedischen Braås zur Baustelle in Essex gebracht. Der A40 Electric ist laut dem Hersteller der weltweit erste batterieelektrische Knicklenker seiner Leistungsklasse. Das Modell verfügt über eine Nutzlast von 39 Tonnen und eine Lithium-Ionen-Batterie mit 540 kWh Kapazität.

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Abhängig vom Einsatz beträgt die Laufzeit mit einer Ladung rund sechs Stunden. Eine Schnellladung von zehn auf 90 Prozent dauert mit einem 350-kW-Ladegerät etwa eine Stunde. Zusätzlich speist die regenerative Bremsfunktion Energie in die Batterie zurück. Das Lower Thames Crossing gehört zu den größten Infrastrukturprojekten Großbritanniens und ist Teil der größten Investition in das Straßennetz des Landes seit einer Generation.