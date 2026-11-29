Tamagotchis zählen zu den bekanntesten Spielwaren der 1990er Jahre. Nachdem Bandai das digitale Haustier 1996 in Japan und 1997 weltweit...

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Tamagotchis zählen zu den bekanntesten Spielwaren der 1990er Jahre. Nachdem Bandai das digitale Haustier 1996 in Japan und 1997 weltweit veröffentlichte, entwickelte sich das kleine elektronische Ei zu einem internationalen Kultobjekt. Viele Jahre später sind manche Ausführungen für Sammler weit mehr als reine Erinnerungsstücke: Einige Tamagotchis gelten heute als. Entscheidend sind unter anderem die produzierte Stückzahl, die Region und Art der Veröffentlichung, die besondere Edition, die Erhaltung sowie die Vollständigkeit mit Originalverpackung und Zubehör.

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Auch die Nachfrage unter Sammlern spielt eine große Rolle. Besonders interessant sind Modelle, die nur in Japan, über bestimmte Aktionen oder als limitierte Sondereditionen erhältlich waren. Wichtiger Hinweis: Die angegebenen Preise sind keine garantierten heutigen Marktwerte , sondern dokumentierte Preisangaben beziehungsweise konkrete Verkaufspreise. Die Bilderstrecke nennt vielmehr exemplarische Angebote, Sammlerwerte oder historische Verkaufspreise.