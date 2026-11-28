Ein Rückblick auf wechselvolle Karrieren von Spielern wie Kostić, Berthold, Marmoush, Gaudino und Kempf, die Stationen in Stuttgart, Frankfurt, Hamburg und Italien verbindet, begleitet von Transferrekorden und europäischen Titeln.

Im August 2014 wechselte Kostić für sechs Millionen Euro vom FC Groningen zum VfB Stuttgart. Fredi Bobic knöpfte das Hemd vor lauter Freude noch einen Knopf weiter auf.

Nach dem Stuttgarter Abstieg 2016 ging Kostić für 14 Millionen Euro weiter zum HSV, als damaliger Rekordtransfer der Hamburger. Auch hier stieg er ab. Aller guten Dinge sind drei, dachte sich der Serbe und wechselte zur Eintracht. Und wie gut es doch werden sollte: Europa-Leauge-Titel, Leistungsträger und Wechsel zu Juventus Turin.

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Von Frankfurt über Italien und München nach Stuttgart. Verwechslungsgefahr: Im Laufe seiner Karriere reiste Thomas Berthold für seine Stationen quer durch Deutschland. Heute denkt er quer über Deutschland. Der Ägypter kam 2021 aus der Autostadt leihweise nach Schwaben.