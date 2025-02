Vom Dating-Dilemma zur OnlyFans-Karriere: Die Geschichte von Cait Hellyer

Die 115 Zentimeter große Britin Cait Hellyer hat ihre körperliche Einschränkung zu einem Alleinstellungsmerkmal und damit zu finanzielle Unabhängigkeit verwandelt.

Die 23-jährige Britin Cait Hellyer ist 115 Zentimeter groß. Lange Zeit kämpfte sie mit der Ignoranz aus der Männerwelt. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Die Probleme von körperlich eingeschränkten Menschen in unserer Gesellschaft sind vielfältig. Ignoranz im Dating leben gehört dazu. Cait Hellyer will sich damit nicht abfinden. Sie beschloss, beim Dating selbstbewusster mit ihrer Körpergröße umzugehen und so erfand sie sich von Grund auf neu.

Mit Erfolg: Das selbsternannte „kleinste Glamour-Model Englands“ kann sich mittlerweile über jede Menge Aufmerksamkeit seitens der Männer freuen. „Ich wollte anderen Menschen zeigen, dass man selbstbewusst zu seinem Körper stehen kann, besonders in meinem Zustand. Man muss sich nicht verstecken“, erklärte Hellyer gegenüber dem „Mirror“ und will Kleinwüchsigen Mut machen. Genau diese Erkenntnis sollte für sie zum Startschuss einer lukrativen Karriere werden. So begann sie auf Instagram freizügige Bilder in Unterwäsche zu teilen. Dieser Schritt sollte sich auszahlen. Wie Hellyer berichtet, meldeten sich plötzlich ehemalige Liebeleien und viele mehr bei ihr und scheinen nicht genug von ihren 115 Zentimetern zu bekommen. \Einige Zeit genoss die Britin ihr neuentdecktes Selbstbewusstsein und die dadurch resultierende männliche Aufmerksamkeit. Doch schon bald kam ihr eine erneute Erkenntnis. „Ich verschenke diese Bilder umsonst, und es beschäftigen sich sowieso nur Männer damit“, erklärte Hellyer und beschloss, mit dieser Tatsache Geld zu verdienen. Und so begann sie ihre freizügigen Beiträge zusätzlich auch auf OnlyFans zu posten. Dort präsentiert sie sich regelmäßig in Lack, Leder und Latex. Sie selbst taufte sich „kleinstes Model auf OnlyFans“ und konnte aus diesem Alleinstellungsmerkmal Profit schlagen. Privat hat sie inzwischen ihr Glück gefunden und wird tatkräftig unterstützt. Ihr Freund Guy sorgt dafür, dass sich die Britin nicht mit den teils übergriffigen Nachrichten auseinandersetzen muss, die sie von ihren „Verehrern“ erhält. „Er glaubt, dass es gut für mich ist, Karriere zu machen und finanziell unabhängig sein“, erläutert sie die Einstellung ihres Partners. Das Paar beschreibt sich abseits der Social-Media-Welt als normal und „sehr entspannt“. Doch der Sinneswandel von Cait Hellyer trug die beiden in die finanzielle Unabhängigkeit





