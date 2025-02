Vom Feuerwehrhelden zum Angeklagten: Die Geschichte von Stephan Abt

Die Geschichte von Stephan Abt, einem Feuerwehrmann, der für seinen Einsatz und seine Hingabe bekannt war, nimmt eine unerwartete Wendung. Neue Fotos zeigen ihn verändert, und Gerichtsakten deuten auf eine dunkle Seite seiner Vergangenheit hin.

Stephan war ein Feuerwehrmann wie aus dem Bilderbuch. Bei jedem Alarm war er der Erste am Brandort. Und in letzter Zeit gab es viele Alarme. Am 21. Oktober 2020, am Ende eines langen Einsatz es, schaut er ernst in die Kamera und ein bisschen stolz. Gemeinsam mit seinen Kollegen hatte er viele Stunden lang gekämpft. Eine Pyramide aus 400 Strohballen auf einem Feld bei Gundelsheim brannte lichterloh, ein Flammenmeer, das nicht zu löschen war. Die Feuerwehr musste es kontrolliert abbrennen lassen.

Dreimal wollte ihn sein Abteilungskommandant nach Hause schicken, doch Stephan Abt blieb, bis die letzte Glut verglüht war. In seiner Wohnung war immer alles vorbereitet für den nächsten Einsatz: In der Garderobe hing die Feuerwehrhose griffbereit, am Schlafzimmerschrank die Jacke, auf der Kommode lag der digitale Meldeempfänger und auf der Küchenplatte ein Funkscanner. Doch diese Fotos fanden Eingang in eine Gerichtsakte, die nicht von Heldentaten erzählt. Neuere Fotos von Abt zeigen einen kräftigen Mann, aus dem jeder Stolz gewichen zu sein scheint.





