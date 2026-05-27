Vom Fußball-Traumin zum Bundesliga-Torwart: Anadin Suljakovic ungewöhnlicher Weg

Anadin Suljakovic, Torwart der HSG Wetzlar, spricht über seine späte Hinwendung zum Handball und seinen bevorstehenden Wechsel zum SC DHfK Leipzig.

Anadin Suljakovic, der Torwart der HSG Wetzlar, hat einen außergewöhnlichen Karriere weg hinter sich. Der 27-Jährige, der im Sommer zum SC DHfK Leipzig wechseln wird, sprach im HSG-Podcast 61.

Minute über seine ungewöhnlichen Anfänge im Handball. Anders als viele seiner Kollegen begann er nicht früh mit dem Sport, sondern träumte als Kind von einer Karriere als Fußballer. Ich wollte nie Handball in meinem Leben spielen, gesteht Suljakovic. Wie jedes andere Kind habe ich die ganze Zeit Fußball auf der Straße gespielt.

Erst mit zwölf Jahren änderte sich seine Einstellung. Er wechselte zum Handball, doch der Start war alles andere als einfach. Zunächst weigerte er sich, ins Tor zu gehen, weil er Angst vor den harten Bällen hatte. Stattdessen spielte er im Feld, aber dort fehlte ihm die Ausdauer.

Ich hatte keinen Bock auf Laufen, ich hatte keinen Bock auf diese Abläufe, erinnert er sich. Als er die Torhüter im Training sah, die scheinbar nichts taten, während die Feldspieler wie verrückt liefen, überlegte er es sich anders. Nach nur zwei Monaten wechselte er ins Tor - eine Entscheidung, die sich als goldrichtig erwies. Seit seinem Wechsel zur HSG Wetzlar im Jahr 2019 hat Suljakovic 169 Bundesliga-Spiele absolviert.

Der gebürtige Bosnier besitzt neben der bosnischen auch die katarische Staatsbürgerschaft. Bereits als 17-Jähriger verließ er Bosnien und schloss sich dem al-Sadd Sports Club in Katar an. Dort entwickelte er sich zu einem Spitzentorwart. Für die katarische Nationalmannschaft bestritt er 49 Länderspiele, nahm an drei Weltmeisterschaften teil und wurde zweimal Asien-Meister.

Seine internationale Erfahrung macht ihn zu einem gefragten Spieler. In der laufenden Saison kämpft er mit Wetzlar gegen den Abstieg. Zwei Spieltage vor Schluss hat die HSG zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Trotz der prekären Lage bleibt Suljakovic optimistisch: Wir haben es selbst in der Hand, und wir werden alles geben, um die Klasse zu halten.

Für Suljakovic endet das Kapitel Wetzlar im Sommer. Er wechselt zum SC DHfK Leipzig, wo er einen neuen Vertrag unterschrieben hat. In Leipzig erwartet ihn eine neue Herausforderung. Der Verein zählt zu den Top-Teams der Bundesliga und strebt nach internationalen Erfolgen.

Suljakovic freut sich auf die Aufgabe: Leipzig ist ein ambitionierter Club mit einer großen Zukunft. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen. Sein Karriereweg zeigt, dass es nie zu spät ist, den richtigen Weg zu finden. Vom Fußball-Feld auf der Straße bis in die Bundesliga - Suljakovic hat bewiesen, dass mit Entschlossenheit und Flexibilität alles möglich ist.

Seine Geschichte inspiriert junge Sportler, die vielleicht auch erst spät ihre Leidenschaft entdecken





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