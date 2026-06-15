Vom HSV zum Premier-League-Star: Amadou Onanas kometenhafter Aufstieg

Amadou Onana begann seine Profikarriere beim HSV und entwickelte sich zu einem gefragten Spieler in der Premier League, der dem HSV durch Weiterverkaufsklauseln Millionen einbrachte.

Amadou Onana , ein Name, der in der Welt des Fußballs für Aufsehen sorgt, begann seine Profikarriere beim Hamburger SV. Heute ist er ein gefragter Spitzenspieler in der englischen Premier League und sorgt mit seinen Leistungen nicht nur auf dem Platz für Begeisterung, sondern auch finanziell für den HSV .

Der 1,94 Meter große Belgier mit senegalesischen Wurzeln ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein junges Talent den Sprung in den internationalen Spitzenfußball schaffen kann. Seine Reise führte ihn von den Jugendabteilungen des RSC Anderlecht über die TSG Hoffenheim nach Hamburg, wo er seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Schon damals zeichnete sich ab, dass Onana etwas Besonderes ist. Er pendelte zwischen Senegal und Belgien, spielte zunächst Basketball und wurde erst spät zum Fußballprofi.

Beim HSV reifte er schnell zum Stammspieler in der 2. Bundesliga und bestach durch seine Vielseitigkeit im defensiven Mittelfeld. Im Sommer 2021 wechselte er für eine Ablöse von sieben Millionen Euro zum französischen Meister OSC Lille, eine Entwicklung, die der HSV klug vorangetrieben hatte. Denn Onana war ablösefrei nach Hamburg gekommen und der Verein sicherte sich durch eine Weiterverkaufsklausel eine Beteiligung an zukünftigen Transfers.

Diese Klausel sollte sich als wahrer Glücksgriff erweisen. Denn nach nur einer Saison in Lille, in der er in der Champions League und der Ligue 1 überzeugte und mit Belgien zur WM 2022 nach Katar reiste, weckte Onana das Interesse zahlreicher Top-Klubs. Der FC Everton schlug schließlich zu und zahlte eine Ablösesumme, die den Hamburger SV erneut klingeln ließ.

Durch die ausgehandelten Bonuszahlungen und die Weiterverkaufsklausel konnte der HSV insgesamt rund 15 Millionen Euro aus den Transfers von Onana verbuchen - eine beachtliche Summe für einen Zweitligisten. Onana selbst entwickelte sich in der Premier League weiter, wurde zum Schlüsselspieler bei Everton und später bei Aston Villa, wo er seine Karriere fortsetzte. Seine Geschichte zeigt, wie wichtig eine kluge Personalpolitik für Vereine wie den HSV sein kann. Sie investieren in junge Talente, fördern sie und lassen sie dann gewinnbringend ziehen.

Onana spricht neben Deutsch auch Englisch, Französisch, Flämisch und Wolof und ist damit nicht nur sprachlich ein Weltbürger. Sein Aufstieg vom Jugendspieler zum Nationalspieler und Premier-League-Star ist eine Inspiration für viele junge Fußballer. Der HSV blickt heute mit Stolz auf seinen ehemaligen Schützling, der den Verein nicht nur sportlich, sondern auch finanziell bereichert hat. Und wer weiß, vielleicht wird Onana in Zukunft noch höhere Ziele erreichen.

Schließlich ist er erst 24 Jahre alt und hat noch viel Potenzial





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Amadou Onana HSV Premier League Karriere Transfer

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