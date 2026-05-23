Vom Kinderdarsteller zur vergessenen Horrorikone – das wechselhafte Leben von Daveigh Chase

Die einstige Starbesetzung als Samara in Ring, ihre Erfolge im Fernsehen und späteren Rückschläge, einschließlich rechtlicher Probleme und Rückzug aus der Öffentlichkeit, werden beleuchtet.

Der ehemalige Kinderstar Daveigh Chase , die vor allem als das unheimliche Mädchen Samara aus dem Horrorklassiker Ring bekannt wurde, steht seit mehr als zwei Jahrzehnten im öffentlichen Fokus.

Im Alter von zwölf Jahren verkörperte sie die Figur, die aus einem Tiefschacht nach oben klettert und durch ihr bleiches Gesicht und die schwarzen Haare ein unvergessliches Bild in die Kinogeschichte einbrachte. Für diese Darstellung erhielt sie im Jahr 2003 einen MTV Movie Award als Bester Bösewicht, ein seltener Erfolg für ein so junges Talent.

Gleichzeitig sprach sie in der englischen Originalfassung des Disney‑Animationsfilms Lilo & Stitch die Hauptrolle der quirligen Lilo und lieh ihr Stimme, was ihr weitere Aufträge im Voice‑Over‑Bereich einbrachte. Nach dem Durchbruch im Horrorgenre verlagerte Chase ihren Fokus auf das Fernsehen.

In den Jahren nach Ring war sie in diversen Krimiserien wie Cold Case, CSI und Without a Trace zu sehen und erhielt 2009 eine bedeutende Nebenrolle in der Fortsetzung des Kultfilms Donnie Darko, in der sie erneut die Schwester von Donnie spielte. Parallel dazu verkörperte sie in der HBO‑Serie Big Love die provokante Figur Rhonda Volmer, was ihr eine breitere Anerkennung im dramatischen Bereich verschaffte.

Trotz dieser Vielseitigkeit verlangsamte sich ihr beruflicher Aufschwung ab Anfang der 2010er Jahre, und die öffentlichen Auftritte wurden immer seltener. Ein Wendepunkt kam 2016, als sie in dem Thriller American Romance die Rolle der jungen Krissy Madison übernahm. Der Film fand weder beim Publikum noch bei Kritikern Anklang und markierte einen weiteren Rückschlag. Im darauffolgenden Jahr geriet ihr Privatleben vermehrt in den Fokus der Boulevardpresse.

Im Februar 2017 wurde sie vorübergehend festgenommen, weil sie angeblich einem sterbenden Mann vor einem Krankenhaus die Hilfe verweigerte; die Vorwürfe wurden später fallen gelassen. Noch im selben Jahr wurde sie mit einem gestohlenen Fahrzeug aufgegriffen und wegen kleinerer Drogendelikte angeklagt. Solche Vorfälle führten zu einem nachhaltigen Imageverlust und ließen ihr Angebot an Film‑ und Fernsehrollen nahezu vollständig versiegen. Seit ihrem letzten Instagram‑Beitrag im Jahr 2017 bleibt Daveigh Chase weitgehend aus der Öffentlichkeit verschollen.

Die Kombination aus frühem Ruhm, anhaltendem Medieninteresse und persönlichen Rückschlägen hat offenbar dazu geführt, dass sie ein zurückgezogenes Leben führt. Während Fans weiterhin nach Neuigkeiten über die einstige Horrorikone suchen, lässt sie sich bislang nicht über mögliche zukünftige Projekte äußern. Wir wünschen ihr, dass sie Frieden und Stabilität findet, egal welchen Weg sie künftig einschlägt





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