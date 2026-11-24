Ricky Schroder, bekannt aus Der kleine Lord, steht heute für kontroverse politische Aussagen, Unterstützung von Trump und Waffenrecht sowie impfkritische Positionen, im starken Kontrast zu seiner früheren Kinderruhe.

Ricky Schroder, der einst als junger Schauspieler die Herzen von Millionen weltweit eroberte, steht heute in einem deutlichen Kontrast zu seiner früheren Beliebtheit. Seine Rolle als Cedric Errol im klassischen Weihnachtsfilm Der kleine Lord hat bei vielen Menschen, insbesondere in Deutschland, eine tiefe Verbindung zu den Feiertagen geschaffen.

Der Film ist für Generationen von Zuschauern ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit geworden, ähnlich unentbehrlich wie traditionelle Plätzchen und festliche Geschenke. Bereits im Jahr 1979 hatte Schroder mit seinem Debüt in Der Champ einen Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller gewonnen, was den Grundstein für seine rasante Karriere legte. Mit nur neun Jahren wurde er durch Der kleine Lord international berühmt und gilt bis heute als einer der talentiertesten Kinderstars der Popkulturgeschichte.

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Kontroverse politische Positionen des Schauspielers

Doch während das kulturelle Erbe seiner Kinderrolle weiterhin gefeiert wird, hat sich das öffentliche Image des Schauspielers in den letzten Jahren drastisch verändert und zunehmend polarisiert. Nach seiner erfolgreichen Zeit als Kinderstar setzte Schroder seine Laufbahn in den 1980er Jahren fort, unter anderem als Hauptdarsteller der Sitcom Silver Spoons. In den folgenden Jahrzehnten war er in etablierten Fernsehserien wie NYPD Blue und 24 zu sehen, wo er erwachsene Rollen übernahm und seine schauspielerische Bandbreite unter Beweis stellte.

Seit dem Jahr 2016 hat er jedoch keine neuen Schauspielaufgaben mehr wahrgenommen und lebt heute weitgehend zurückgezogen auf seiner Ranch in Colorado. Anstatt weiterhin vor der Kamera zu stehen, hat er sich in den vergangenen Jahren vor allem durch kontroverse politische und gesellschaftliche Positionen einen Namen gemacht. Schroder vertritt offen konservative Standpunkte und zählt zu den überzeugten Unterstützern von Donald Trump.

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Zudem ist er seit Jahrzehnten Mitglied der National Rifle Association, einer Organisation, die für ihren politischen Einfluss und ihren Widerstand gegen strengere Waffengesetze umstritten ist. Schroder selbst setzt sich aktiv für das Recht auf privaten Waffenbesitz ein. Besondere Aufmerksamkeit und öffentliche Kritik erregte Schroder im Jahr 2020 durch seine finanzielle Unterstützung von Kyle Rittenhouse, der während eines Black-Lives-Matter-Protests in Kenosha zwei Personen erschoss und eine weitere verletzte. Schroder überließ 150.000 US-Dollar zur Kaution, woraufhin Rittenhouse später freigesprochen wurde.

Radikale Ansichten und virale Vorfälle

Während der Corona-Pandemie positionierte sich Schroder als ausgeprägter Impfgegner und protestierte gegen Maskenpflichten, die er in extremen Vergleichen mit nationalsozialistischen Maßnahmen stellte. Ein Vorfall bei einem Warenhaus führte dazu, dass er einen Mitarbeiter wegen der Maskenkonfrontation filmte und viral ging. Auf Social Media verbreitet er regelmäßig ultrareligiöse Botschaften, rechtspopulistische Ansichten und Verschwörungstheorien. Ein 2023 gepostetes Bild von Jesus mit erhobenem Mittelfinger diente dazu, sich gegen einen Gedenktag für Opfer von Transfeindlichkeit auszusprechen.

Im Jahr 2025 behauptete er in einem Interview mit der Zeit, Teil eines geheimen Regierungsprogramms als Kind gewesen zu sein. Auch nach dem Tod von Dolly Parton im Jahr 2026 sorgte er für Empörung, indem er in einem Instagram-Beitrag ihre Unterstützung für trans Menschen und Covid-Impfungen kritisierte. Diese Entwicklung vom gefeierten Kinderstar zum politisch polarisierenden Ex-Schauspieler markiert einen deutlichen Bruch mit seinem früheren öffentlichen Image.