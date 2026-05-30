Vom Klischee zum Kult: Die Augsburger Erfolgsband Roy Bianco und die Abbrunzati Boys

Ein Podcast über die Augsburger Erfolgsband, deutsche Italien-Träume und die Frage, warum ein scheinbar altmodisches Genre heute wieder so beliebt ist.

Vom Klischee zum Kult: Ein Podcast über die Augsburger Erfolgsband, deutsche Italien-Träume und die Frage, warum ein scheinbar altmodisches Genre heute wieder so beliebt ist.

Die Augsburger Erfolgsband Roy Bianco und die Abbrunzati Boys haben in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufstieg erlebt. In ihrer Musik dreht sich alles um Italien, das Lieblingsland der Deutschen. Die Songs triefen vor Nostalgie, Melancholie und Klischees. Die Fans verstehen jedoch nicht so richtig, warum sie sich so sehr für die Gruppe begeistern.

Um das herauszufinden, sprechen die Hosts mit Expertinnen und Experten, die sich mit Musik und Zeitgeist auskennen. Sie versuchen, mit den Bandmitgliedern zu sprechen, hinter die ironische Fassade zu blicken, reden mit Menschen, die die Jungs kennen, und gehen der Frage nach, warum die Deutschen Italien so sehr verklären. Die Antwort liegt vielleicht in der Ironie, die die Menschen im Alltag brauchen, und in der Musik selbst.

Die Band hat einen ordentlichen digitalen Fußabdruck hinterlassen, der verrät: Einen Hang zur Ironie hatten sie schon immer - und zur Musik. Aber verschiedene Genres voneinander abzugrenzen, sei ohnehin schwierig, erklärt Musikwissenschaftler Moritz Kelber. Die Hosts wollen wissen, warum die Songs so gut funktionieren, und ob ein Experte sowas überhaupt ernst nehmen kann. Die Antwort hat die beiden überrascht.

Die Begeisterung für Italo-Schlager könnte ein Symptom für eine krankende Gesellschaft sein. Die Hosts landen allmählich bei einem Thema, das sie bisher gekonnt umschifft haben: Eskapismus. Ist ihre Begeisterung für Italo-Schlager ein Symptom für eine krankende Gesellschaft? Die Antwort bleibt offen





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