Eine satirische Betrachtung über die Diskussion um Begriffe auf Weihnachtsmärkten, neue Ersatznamen und die Frage, wo Sensibilität in Absurdität übergeht.

Sie sind Sprecher der staatlich finanzierten Nichtregierungsorganisation Initiative Schwarzer Menschen und gelten als einer der führenden Kämpfer gegen die Bezeichnung Lumumba für ein Getränk auf Weihnachtsmärkten.

Inzwischen lehnen Sie auch das Ersatzwort Lumi als rassistisch ab. Die Frage drängt sich auf, warum eigentlich. Lumi bedeutet, passend zur Jahreszeit, Schnee auf Finnisch. Man müsste also zunächst prüfen, ob die Initiative Finnischer Menschen den Namen überhaupt akzeptiert.

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Klimaleugnung oder Rauschmittel

Außerdem wäre zu klären, ob das Wort Schnee nicht als verharmlosende Anspielung auf Kokain oder als Klimaleugnung verstanden werden könnte. Schließlich gibt es immer weniger Schnee, und wer ein Getränk so nennt, betreibt womöglich Verharmlosung der Klimakrise. Vor einigen Jahren hat ein ähnlich engagierter Aktivist versucht, das Getränk Afri-Cola durch eine Ali-Cola zu ersetzen, die als unbelastete Alternative auf den Markt kommen sollte.

Ali-Cola scheint jedoch nicht besonders gut geschmeckt zu haben, und das Projekt verschwand ebenso schnell wieder, wie es gekommen war. Haben Sie das bemerkt? Man kann an dieser Stelle durchaus den Eindruck gewinnen, dass bei der Namensfindung nicht sorgfältig genug nachgedacht wird.

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Außerdem wird die Geschlechtergerechtigkeit bei all diesen Namen völlig ignoriert. Warum nicht Amira-Cola? Warum nicht Lumumbita? Auf diese Weise wäre der direkte Bezug zu Lumumba verschwunden, und Frauen müssten sich beim Kakao mit Rum nicht länger mitgemeint fühlen.

Sprachpolitik und Frankfurter Wurst

Eine konsequente Sprachpolitik müsste solche Fragen von Anfang an bedenken, statt bei jedem neuen Wort von vorn zu beginnen. Um ehrlich zu sein, muss ich selbst etwas gestehen. Ich stamme aus der Nähe von Frankfurt, und dort gibt es eine Wurst, die nach den Frankfurtern benannt ist. Ist Ihnen eigentlich klar, was das für weiße Menschen in Frankfurt bedeutet?

Wer in diesem Bewusstsein aufwächst, dass der eigene Name nach einem drallen Würstchen mit hautfarbener Pelle klingt, kann sich dem Thema der Wortwahl kaum entziehen. Diese Fragen verdienen Aufmerksamkeit, denn die Wirkung von Begriffen hängt oft davon ab, wer sie hört und wie sie verstanden werden. Gerade deshalb lohnt es sich, Namen nicht reflexhaft zu verurteilen, sondern ihre Herkunft, ihre Bedeutung und ihre Wirkung nüchtern zu betrachten.

Die Debatte zeigt zugleich, wie schnell eine berechtigte Sensibilität in eine Kette von Einzelfällen kippen kann. Jeder neue Vorschlag wirft neue Fragen auf, jede Lösung erzeugt ein weiteres Problem. Die einen fordern, historisch belastete Begriffe vollständig aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Die anderen sehen darin eine Überempfindlichkeit, die den Alltag bevormundet und wenig zur Verbesserung der tatsächlichen Lage beiträgt.

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Symbolik versus gesellschaftliche Ursachen

Zwischen diesen Positionen liegt ein weites Feld, auf dem sich Hersteller, Veranstalter und Verbraucher bewegen müssen. Dabei geht es häufig weniger um das Getränk selbst als um die Frage, wie offen eine Gesellschaft über Herkunft, Kolonialgeschichte und Sprache sprechen kann, ohne sich in Absurditäten zu verlieren. Auffällig ist auch, wie stark die Diskussion von symbolischen Gesten geprägt ist. Ein neuer Name wird vorgeschlagen, geprüft, verworfen oder gefeiert, während die eigentlichen Ursachen gesellschaftlicher Ungleichheit kaum im gleichen Tempo verhandelt werden.

Wer Begriffe ändert, muss zudem bedenken, dass Sprache sich nicht am Reißbrett verordnen lässt. Menschen übernehmen Wörter, passen sie an oder verwenden sie ironisch. Ob ein Name tatsächlich verletzt, entscheidet sich oft erst im Gebrauch und in der Erfahrung derjenigen, die betroffen sind. Diese Erfahrung ernst zu nehmen, ohne jede Reaktion zur Staatsaffäre zu erklären, wäre ein vernünftiger Weg.

Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass die Namensdebatte mehr über den Umgang mit Sprache verrät als über Getränke oder Würste. Wer nach Frankfurter Maßstab alle Bezeichnungen prüft, landet schnell bei einer Liste, die kaum noch Produkte übrig lässt. Wer dagegen alles für harmlos erklärt, übersieht die Wirkung von Worten. Ein kluger Mittelweg würde den Dialog suchen, Hintergründe erklären und Entscheidungen nachvollziehbar machen.

Vielleicht wäre es hilfreich, die Frage nicht mit einem neuen Namen zu beantworten, sondern mit der ehrlichen Bereitschaft, über Geschichte, Verantwortung und Humor gleichzeitig nachzudenken.