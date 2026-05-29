Vom Nobody zum Internet-Star: Tim Paynes irre Instagram-Explosion vor der WM

Der neuseeländische Nationalspieler Tim Payne gewann dank einer Influencer-Aktion innerhalb von zwei Tagen über eine Million Instagram-Follower und wurde zum meistgefolgten Fußballer des Landes. Die verrückte Geschichte eines Unbekannten, der kurz vor der WM zum Social-Media-Phänomen wurde.

Unverhofft kommt oft: Der neuseeländische Nationalspieler Tim Payne (32) ist kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft (ab 11. Juni in den USA, Kanada und Mexiko) quasi über Nacht vom wohl unbekanntesten Spieler des Turniers zum Topstar in den sozialen Medien geworden.

Der Rechtsverteidiger vom heimischen Klub Wellington Phoenix gewann innerhalb von nur zwei Tagen mehr als eine Million Follower auf Instagram und wurde damit zum meistgefolgten Fußball-Account Neuseelands. Tim Payne? Nie gehört? Genau das war der Aufhänger des argentinischen Influencers Valen Scarsini, der auf Instagram als El Scarso bekannt ist.

Er startete eine verrückte Aktion: Seine Community (580.000 Follower) sollte einen bis dato unbekannten Spieler zum Internet-Helden aufbauen. Scarsini suchte nach dem am wenigsten populären Kicker der Welt - das Kriterium war die geringste Anzahl an Followern. So landete er bei Tim Payne, der Anfang der Woche nur 4000 Follower hatte. Scarsini bat die Leute, Paynes Posts mit Likes und Kommentaren zu überhäufen, um ihn bekannt zu machen.

Auf Instagram schrieb er: Bis zum Beginn der Weltmeisterschaft sind es nur noch wenige Tage, und wir alle freuen uns darauf, unsere Nationalmannschaft anzufeuern. Aber was wäre, wenn es einen Spieler gäbe, der uns alle vereint, einen Fußballer, den wir alle unabhängig von seiner Nationalität unterstützen? Mit Erfolg. Paynes Instagram-Profil schoss in die Höhe: Von 4000 auf über 1,5 Millionen Follower in weniger als 48 Stunden.

Selbst der Team-Account der All Whites mit 46.700 Followern oder Kapitän Chris Wood (34, Nottingham Forest) mit 162.000 Followern können da nicht mithalten. Inzwischen wurde sogar ein kleines Lied für den neuseeländischen Fußballer komponiert. Wie reagiert der frisch gebackene Internet-Star auf den Hype? Er habe sich bereits gewundert, warum seine Kanäle plötzlich so einen Zulauf erfahren.

In einer Videobotschaft sagte Payne: Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bei dir bedanken, Valen. Es waren, gelinde gesagt, ziemlich verrückte 48 Stunden. Ich wollte auch noch zum Ausdruck bringen, dass ich sehr dankbar bin, mein Land bei dieser Weltmeisterschaft vertreten zu dürfen. Neuseeland nimmt erst zum dritten Mal an einer WM teil, und die All Whites sind noch ohne Sieg.

In Gruppe G treffen sie auf den Iran, Ägypten und Belgien. Die Chance auf den ersten Triumph ist da, und mit Paynes neuer Popularität könnte das Team zusätzlichen Rückhalt erhalten. Die sozialen Medien haben die Welt des Sports revolutioniert - und Tim Payne ist das jüngste Beispiel dafür, wie ein unbekannter Spieler über Nacht zum Star wird, nur durch die Macht der Community.

Seine Geschichte zeigt, dass im digitalen Zeitalter jeder die Chance auf Ruhm hat, auch wenn er noch so unbekannt ist. Die WM rückt näher, und alle Augen werden auf Neuseeland ruhen, besonders auf Tim Payne, den neuen Social-Media-Helden. Die Aktion von Valen Scarsini ist nicht die erste ihrer Art. Bereits bei vergangenen Turnieren haben Influencer versucht, unbekannte Spieler ins Rampenlicht zu rücken.

Doch selten war der Erfolg so überwältigend wie bei Payne. Experten erklären das Phänomen mit der Sehnsucht der Fans nach authentischen Geschichten und Überraschungen. In einer Zeit, in der Fußball oft von kommerziellen Interessen dominiert wird, bietet die Geschichte von Tim Payne eine willkommene Abwechslung. Sie zeigt, dass es nicht immer die Superstars sind, die die Herzen der Menschen erobern, sondern auch die stillen Helden, die plötzlich im Mittelpunkt stehen.

Payne selbst nimmt den Hype gelassen: Er konzentriert sich auf das Training und die Vorbereitung auf die WM. Sein Verein Wellington Phoenix unterstützt ihn dabei, und die neuseeländischen Fans hoffen, dass sein neuer Ruhm auch auf dem Platz Früchte trägt. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko wird für Tim Payne und die All Whites eine unvergessliche Reise - und vielleicht der Beginn einer neuen Karriere als Medienliebling. Die Geschichte zeigt, wie schnell sich das Blatt wenden kann.

Wer hätte gedacht, dass ein unbekannter Verteidiger aus Neuseeland innerhalb weniger Tage mehr Follower hat als viele etablierte Stars? Die sozialen Medien haben die Macht, Träume wahr werden zu lassen, und Tim Payne ist der lebende Beweis dafür





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tim Payne Instagram Social Media WM 2026 Neuseeland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Basketball BBL: ALBA gegen Vechta - Liveticker - Viertelfinale, 5. SpielLiveticker vom Spiel ALBA BERLIN gegen SC RASTA Vechta vom 27.05.2026: heute live.

Read more »

Tennis French Open Paris: T. Machac gegen A. Zverev - Liveticker - 2. RundeLiveticker vom Spiel Tomas Machac gegen Alexander Zverev vom 27.05.2026: heute live.

Read more »

Tim Payne: Vom unbekannten Fußballer zum Instagram-Topstar mit einer Million FollowernAus dem Nichts zum Social-Media-Phänomen: Wie ein argentinischer Influencer den neuseeländischen Fußballer Tim Payne zum Liebling von 1,4 Millionen Fans macht.

Read more »

Vom Nobody zum Liebling der Millionen: Die Fußball-WM hat ihren ersten Mega-StarAus dem Nichts ins Rampenlicht: Warum der neuseeländische Fußballer Tim Payne schon jetzt einer der WM-Helden ist.

Read more »