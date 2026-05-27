Vom Oberliga‑Tor zum WM‑Ticket: Ayoub Amaimounis märchenhafter Aufstieg

Ayoub Amaimouni schaffte den Sprung von der Westfalen‑Oberliga in die Bundesliga und wurde in das marokkanische WM‑Kader für die Fußball‑Weltmeisterschaft 2026 gewählt - ein echtes Märchen des Fußballs.

Im Sommer 2024 wurde aus einem kaum bekannten Oberliga-Spieler ein internationaler Fußballstar. Ayoub Amaimouni , damals erst 21 Jahre alt, schoss für den Fünfligist Erkenschwick in der Westfalen-Oberliga ein Tor gegen Brünninghausen, Sprockhövel und Ennepetal.

Zwei Jahre später steht er nicht mehr im Schatten regionaler Ligen, sondern kämpft als Offensivspieler für Eintrage Frankfurt in der deutschen Bundesliga um jeden Punkt. Der rasante Aufstieg endete in einem wahren Märchen, als er mit Marokko das Team für die FIFA‑Weltmeisterschaft 2026 bildete. Das war für den jungen Flügelstürmer ein Wendepunkt, denn bis zu diesem Moment hatte er nie für die marokkanische Nationalmannschaft - weder in der U‑21 noch in einer anderen Juniorenformation - gespielt.

Am Dienstag verkündete Marokkos Nationaltrainer Mohamed Ouahbi das offizielle WM‑Kader, und Amaimouni erhielt einen der begehrten 26 Plätze. Für ihn bedeutet das nicht nur einen sportlichen Triumph, sondern die Erfüllung eines Kindheitstraums, den er auf Instagram mit den Worten feierte: "Ein Kindheitstraum wird wahr. Ich werde alles für dieses Trikot geben.

" Vor seiner Verpflichtung bei Eintracht Frankfurt hatte Amaimouni im Januar noch für die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim in der 3. Liga gespielt. Ursprünglich hatte Frankfurt den jungen Flügelspieler im Sommer ablösefrei holen wollen, doch bereits im Winter griff man nach ihm - und zahlte dafür eine Mini‑Ablösesumme von rund 200.000 Euro.

Die Investition zahlte sich sofort aus: In der Rückrunde für Hoffenheim erzielte er zwei Tore, gab drei Vorlagen und bekam regelmäßig Starts in der Startelf, was niemand, nicht einmal Amaimouni selbst, vorhergesehen hatte. Nun, mit dem WM‑Ticket in der Hand, steht er vor einer neuen Herausforderung. Marokko tritt in Gruppe C gegen Schottland, Haiti und das fußballerische Schwergewicht Brasilien an. Im ersten Spiel der Gruppe, das am 14.

Juni im MetLife Stadium in New York vor über 82.000 Zuschauern stattfindet, wird Amaimouni zum ersten Mal persönlich auf sein großes Vorbild Neymar treffen - ein Straßenkicker, der ebenfalls gern improvisiert und neue Tricks ausprobiert, wie Amaimouni kürzlich im Interview mit dem Hessischen Rundfunk erklärte. Das bevorstehende Aufeinandertreffen in New York ist nicht nur ein sportlicher Showdown, sondern ein persönlicher Moment, der das Märchen dieses Flügelflitzers weiter schreibt.

Die Begeisterung um den jungen Marokkaner erreicht ihren Höhepunkt, während er mit Eintracht Frankfurt weiterhin in der Bundesliga glänzt und gleichzeitig das Land seiner Vorfahren auf der größten Bühne des Weltfußballs vertritt. Sein Weg vom Amateurland bis zur Weltmeisterschaft ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie harte Arbeit, Talent und das richtige Timing zusammenkommen können, um aus einem kleinen Oberliga‑Talent einen internationalen Fußballhelden zu formen





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