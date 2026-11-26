Hafer erlebt einen Boom wie kaum eine andere Kulturpflanze. Auch in Schleswig-Holstein wird Hafer immer häufiger angebaut.

Hafer boomt. Ob als Porridge, Müsli oder Haferdrink: Bei gesundheitsbewussten Menschen ist das Getreide so gefragt wie lange nicht. Schleswig-Holstein bietet mit seinem Klima und seinen fruchtbaren Böden ideale Voraussetzungen für den Haferanbau.

Immer mehr Landwirte entdecken das Korn als attraktive Anbaukultur.

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"Die Nordreportage" begleitet Landwirt Christoph Möller bei der Ernte. Sein Hafer wird zu einem Haferdrink verarbeitet. Rund 600 Tonnen Hafer müssen in wenigen Tagen gedroschen sein. Auch vom Feld eines weiteren Bauern geht es in die industrielle Verarbeitung: bei Brüggen in Lübeck wird Hafer im großen Stil zu Flocken verarbeitet.