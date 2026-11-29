Sony konnte sich mit der PS4 endgültig gegen die Xbox behaupten. Der größte Hit der Konsole kommt allerdings nicht von PlayStation selbst.

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Sony konnte sich mit der PS4 endgültig gegen die Xbox behaupten. Der größte Hit der Konsole kommt allerdings nicht von PlayStation selbst. Jahrelang war die PlayStation 4 ein treuer Begleiter für zahlreiche Gamer. Das liegt auch an den vielen tollen Spielen, die über die Jahre hinweg auf der Konsole erschienen sind.

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Wir zeigen euch die 15 beliebtesten PS4-Games. Den ersten Platz hat inzwischen praktisch jeder gezockt. FromSoftwares düsteres Action-RPG wirft euch in eine gotische Alptraumwelt voller tödlicher Monster und fordert euch mit seinem gnadenlosen Kampfsystem bis an die Grenzen. Bis heute wünschen sich Spieler eine PS5- oder eine PC-Version, die aber einfach nicht kommen will.