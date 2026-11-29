Anna Fatuma hieß die erste Afrodeutsche, die in München lebte und 1876 starb. Ein italienischer Pater hatte sie und weitere Mädchen aus der Sklaverei freigekauft, dann nach München gebracht. Ein Stadtrundgang durch das postkoloniale München.

Ende Oktober wurde auf dem Alten Südlichen Friedhof in München die Gedächtnissäule "Living Layers" eingeweiht, die an Menschen erinnert, die zur Zeit des Kolonialismus zwangsweise nach München gebracht wurden und deren Geschichten lange Zeit keine Beachtung fanden.

Auch zum Alten Nördlichen Friedhof lassen sich ein paar Spuren verfolgen. Dort soll Anna Fatuma begraben worden sein, so die Historikerin Eva Strauß. Doch das Grab ist nicht erhalten geblieben. Vor einer alten Holzbank im Alten Nördlichen Friedhof soll es liegen, sagt Eva Strauß: "Die Recherchen haben ergeben, dass sie hier in dieser Sektion in der letzten Reihe begraben wurde.

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Also, es ist schwierig, hier die genaue Lagebestimmung zu machen. Bei dieser Bank müsste dieses Grab von der Anna Fatuma gelegen haben.