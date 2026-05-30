Vom toten Wal zum Internet-Phänomen: Die ungewöhnliche Live-Talkshow von Anholt

Zwei Journalisten, ein toter Wal und eine scheinbar ereignislose Insel: Was als einfache Berichterstattung begann, entwickelte sich zu einem viralen Live-Format, das tausende Zuschauer in seinen Bann zog. Matthias Hornung und Tobias Grabow berichten aus dem Nichts.

Die Geschichte beginnt mit einer einfachen Tasche, gepackt für vier Tage, einer dreistündigen Fährfahrt und einem kleinen Dorf mit nur 130 Einwohnern. An einem einsamen Strand liegt ein toter Wal namens Timmy.

Eigentlich sollte die Berichterstattung genau damit enden - mit diesem stillen, majestätischen Tier am Ufer. Doch dann kam alles anders. Der BILD-Reporter Matthias Hornung (54) und der Nachrichtenjournalist Tobias Grabow (52) von der Agentur "News 5" trafen unabhängig voneinander auf der Insel Anholt ein. Sie kannten sich nicht, teilten aber schnell denselben Strand, denselben Wal und dieselbe schiere Langeweile.

Von früh bis spät, von sieben Uhr morgens bis halb elf nachts, warteten sie auf den einen Moment, in dem endlich doch noch etwas passieren würde. Doch es passierte nichts. Und genau diese absolute Stille, diesesINCIPID der Ereignislosigkeit, wurde zum Ausgangspunkt einer unerwarteten Medien-Sensation. Irgendwann, wenn man lange genug auf denselben Kadaver starrt, fängt man an zu reden.

Die beiden Journalaten entwickelten die Idee, einen Livestream zu starten - nicht unbedingt mit Fokus auf den Wal, sondern mit sich selbst. Der Künstler "mattipereira" formte daraufhin Knetfiguren der beiden im Stil der Muppets und tauften das Projekt auf den Namen "Matjes und Makrele". So entstand der wohl ungewöhnlichste Talkshow-Format der Republik. Jeden Abend ab acht Uhr sendeten sie live, mit einem Handy, das auf einen Selfiestick montiert war.

Mehr Technik brauchte es nicht. Anfangs saßen sie noch in ihren Strandstühlen vor Timmy. Mit der Zeit jedoch unternahmen sie mit den Zuschauern virtuelle Ausflüge: Fahrten mit einem Golfcart über Schlaglöcher, hitzige Debatten über Treibsand auf der Zufahrtsstraße vom Hafen zum Strand oder die existenzielle Frage, wo man nach 20 Uhr noch etwas zu essen bekommt. Ein anderes Mal planten sie einen Besuch des kleinen Flughafens von Anholt.

Doch wie Hornung betont: "Wir gehen einfach live". Es gibt kein Skript. Ein kurzes Update zum Tag, dann überlassen sie das Feld dem Chat.

"Wir können uns hervorragend die Bälle zuwerfen", sagt Hornung. "Tobi ist eher der Ruhigere, der gerne plant, ich bin spontan und lasse alles auf mich zukommen. Diese Mischung mögen die Menschen offenbar.

" Mehr als 20 Jahre Erfahrung als Kameramann und Fotograf - und jetzt plauderten die beiden aus dem Nähkästchen, live, auf einer Insel, die zuvor kein Mensch auf dem Schirm hatte. Das Thema "Treibsand" wurde zu einem running Gag, denn wer zu nah an den Strand fuhr und feststeckte, musste 400 Euro fürs Abschleppen zahlen. Aus einem Instagram-Nichts wurde ein Wal-Fluencer: Hornung hatte ganze 15 Jahre lang einen Account mit einem einzigen Post und 190 Followern.

Innerhalb von vier Tagen explodierten die Zahlen auf 13.000 Follower. Ein Fanclub mit 1.000 Mitgliedern entstand, Autogrammkarten wurden gedruckt.

"Eigentlich stehe ich hinter der Kamera und transportiere mit meiner Arbeit die Geschichten anderer", sagt Hornung. "Jetzt selbst im Fokus zu stehen, ist eher ungewohnt. " Was ihn am meisten fasziniert, ist die direkte Rückkopplung. Als er seinen Zimmerschlüssel verlor und live wie wild in den Dünen suchte, meldete sich ein Zuschauer im Chat: Tobi hatte den Schlüssel eingesteckt.

"Das ist schon verrückt. " Aus Stillstand wurden kleine Dramen, aus verlorenen Schlüsseln became Cliffhanger. Zu Hause fieberte seine Frau Verena mit - von Eifersucht auf Timmy keine Spur.

"Sie unterstützt mich total und weiß, dass ich die Geschichte gerne zu Ende erzählen möchte. " Es gab kein Eingreifen von außen, kein inszeniertes Drama. Nur der deutsche Hype schwappte herüber wie eine aufgeregte Welle. Und Matthias Hornung und Tobias Grabow sitzen weiter da.

Sie schauen auf einen Wal, über den es eigentlich nichts Neues zu sagen gibt - und erzählen genau das. Und plötzlich wollen alle zuhören. Wer jetzt denkt, mit der Abreise sei Schluss, liegt falsch.

"Wir haben schon viele Ideen", sagt Hornung. "Bleibt gespannt. " Timmy hat geschwiegen. Aber die zwei Typen vom Strand - die haben noch viel vor





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