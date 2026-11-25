Wer beim Rausgeben von Kleingeld nicht genau hinschaut, gibt vielleicht deutlich mehr als nur 20 Cent aus.

© Kai Koehler / IMAGO / Bearbeitung: GIGAWenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Wer beim Rausgeben von Kleingeld nicht genau hinschaut, gibt vielleicht deutlich mehr als nur 20 Cent aus. Die 20-Cent-Münze ist das unauffälligste Stück in eurem Geldbeutel. Anders als die 2-Euro-Münze erscheint sie nicht oft in offiziellen Sonderprägungen.

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Sie landet schnell im Sparschwein und wird kaum beachtet. Genau das macht bestimmte Exemplare so wertvoll. Was den Preis in die Höhe treibt, sind nämlich nicht nur geplante Raritäten, sondern auch oftmals Fehler: falsche Rohlinge, vergessene Ränder, verschobene Motive. Fehlprägungen, die der Qualitätskontrolle entkommen sind – und die Sammler heute für das Hundert- oder gar Tausendfache des Nennwerts kaufen.

In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch© eurocollection / via euro-muenzenDie 20-Cent-Münze des Vatikans aus dem Einführungsjahr 2002 zeigt das Porträt von Papst Johannes Paul II. und ist damit eine der wenigen Umlaufmünzen, die ein konkretes Kirchenoberhaupt abbilden. In den normalen Geldumlauf gelangte sie allerdings nie: Dieerschien ausschließlich in offiziellen Vatikan-Kursmünzensätzen sowie in einer kleinen Anzahl von Starter-Packs. Wer ein Exemplar in einwandfreiem Zustand besitzt, kann damit auf dem Sammlermarkt rund 37 Euro erzielen.

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Zum Vergleich: Im Proof-Set erschien die Münze zusätzlich in einer Auflage von 9.000 Stück – diese Variante ist noch begehrter.20-Cent-Münze mit dezentrierter Fehlprägung ohne Riffelung Die 20-Cent-Münze Italiens zeigt auf der Rückseite die Skulptur „Einzigartige Formen der Kontinuität im Raum“ des Futuristen Umberto Boccioni – ein ungewöhnliches Motiv, das die Münze schon optisch aus der Masse heraushebt. Noch ungewöhnlicher ist ein bestimmtes Exemplar aus dem Einführungsjahr 2002: Bei einigen dezentrierten Stücken wurde.

Die Münze ist glatt – und damit eine echte Fehlprägung. Ihr Sammlerwert liegt bei rund 38 Euro, dem 190-Fachen des Nennwerts.20-Cent-Münze mit Fürstenprägung Monaco ist unter Münzsammlern ein Sonderfall: Das Fürstentum gibt seine Kursmünzen nicht in den normalen Umlauf, sondernheraus. Wer eine Monaco-Münze besitzt, hat sie also bewusst erworben – oder großes Glück gehabt.

Die 20-Cent-Münze des Jahres 2011 trägt das Monogramm und die Standarte von Fürst Albert II. und wurde in einer Auflage von gerade einmal 7.000 Exemplaren geprägt. Ihr aktueller Katalogwert liegt bei rund 54 Euro.20-Cent-Münze mit einer Auflage von 8.000 Stück Zwei Jahre vor der 2011er-Ausgabe erschien die Monaco-20-Cent-Münze von 2009 – ebenfalls mit dem Monogramm Fürst Alberts II. ,.

Die Auflage lag bei 8.000 Stück und damit leicht über der des Nachfolgers, der Katalogwert ist mit rund 55 Euro dennoch minimal höher. Der Grund: Ältere Monaco-Münzen sind auf dem Sammlermarkt schlicht begehrter. Wer beide Jahrgänge besitzt, hält ein Pärchen im Wert von über 100 Euro in der Hand – für zwei Münzen, die zusammen nominell 40 Cent wert sind.

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Portugal zeigt auf seiner 20-Cent-Münze das königliche Siegel aus dem Jahr 1142 – eines der ältesten Staatssymbole, das auf einer Umlaufmünze abgebildet wird. Das 2007er-Exemplar ist jedoch nicht wegen seines Motivs begehrt, sondern wegen seiner Seltenheit. Auflage von nur 21.500 Stück . Auf dem Sammlermarkt erzielt sie einen Katalogwert von rund 61 Euro – dem mehr als 300-Fachen ihres Nennwerts.

Im Jahr 2007 wechselten alle Euro-Länder das Motiv auf der Gemeinschaftsseite ihrer Münzen: Die alte Europakarte wich einer neuen, die auch die 2004 beigetretenen EU-Länder zeigt. Bei einigen deutschen 20-Cent-Münzen aus der Prägestätte Stuttgart lief die Umstellung aber nicht reibungslos.klassische Fehlprägung, die der Qualitätskontrolle entkam . Diese Stücke erzielen heute einen Katalogwert von rund 141 Euro und gehören damit zu den wertvollsten deutschen Umlaufmünzen überhaupt.

Das teuerste Exemplar in dieser Bilderstrecke ist gleichzeitig das kurioseste: Eine deutsche 20-Cent-Münze, diewurde. Das Ergebnis ist eine Münze, die kleiner ist als alle regulären 20-Cent-Stücke, die sofort auffällt, wenn man sie neben ein normales Exemplar legt. Solche Fehlprägungen entstehen, wenn in der Münzpresse der falsche Rohling eingelegt wird und die Qualitätskontrolle das Stück übersieht. Auf dem Sammlermarkt werden für dieses Exemplar Preise von bis zu 200 Euro erzielt – das entspricht dem 1.000-Fachen des eigentlichen Nennwerts.

Seltene Euro-Münzen bringen viel Geld ein Wer jetzt Lust bekommen hat, die eigene Münzsammlung oder das Kleingeld in der Schublade genauer unter die Lupe zu nehmen, ist damit nicht allein. Das Thema wertvolle Umlaufmünzen zieht immer mehr Menschen in seinen Bann,Auf GIGA findet ihr viele weitere Bilderstrecken rund um wertvolle Münzen und verborgene Schätze im Alltag – zum Beispiel gibt es einige 1-Euro-Münzen, die ebenfalls deutlich mehr als ihren Nennwert einbringen.