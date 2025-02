Von 137 auf 73 Kilo: Bielefelder Mann kämpft sich aus dem Übergewicht

Dennis Buschmann hat in weniger als einem Jahr 64 Kilo abgenommen. Zum Erfolg verhalf ihm eine Operation in der Adipositasklinik am Klinikum Rosenhöhe. Mit seiner Geschichte möchte er andere Betroffene motivieren, rechtzeitig einen solchen Schritt zu wagen.

Bielefeld. Wer Dennis Buschmann heute sieht, wird es kaum glauben können. Der junge Mann, der da so schlank mit schickem blauen Cordhemd und Jeans in der Cafeteria sitzt, ist adipös. Oder besser gesagt, er war fettleibig. In weniger als einem Jahr hat er es geschafft, 64 Kilogramm Gewicht zu verlieren. Eine Operation in der Adipositas klinik am Klinikum Rosenhöhe hat ihm dabei geholfen.

Mit seiner Geschichte möchte er Betroffene dazu motivieren, ebenfalls über einen solchen Schritt nachzudenken – rechtzeitig. „Ich hätte mir viel Leid erspart, wenn ich diesen Weg früher gegangen wäre“, sagt der 29-Jährige heute. Aktuell hat er bei einer Größe von 1,72 Meter und einem Gewicht von 73 Kilogramm einen Body-Mass-Index (BMI) von 24,67. Der BMI ist bislang ein wesentlicher Richtwert und dient der Abschätzung des Körperfettanteils. Er setzt das Körpergewicht ins Verhältnis zur Körpergröße (kg/m²). Ab 25 gilt man, nach bisherigen Maßstäben als übergewichtig. Die Diagnoserichtlinien stehen allerdings aktuell zur Debatte. Weitere Faktoren sollen einbezogen werden, die an der Rosenhöhe aber schon Anwendung finden. Wie die Messung, die herausfindet, in welchem Verhältnis Fettgewebe und Muskelmasse stehen. So oder so, Dennis Buschmann muss weiterhin gut darauf achten, sein Normalgewicht zu halten. Dazu braucht es schon Entschlossenheit, räumt der 29-Jährige ein. Als er im Dezember 2022 in den OP gerollt wurde, um sich den Magen verkleinern zu lassen, brachte der Diplom-Finanzwirt 137 Kilo auf die Waage. Damit hatte er einen BMI von 46,3. Bielefelder Ärztin: Extremes Übergewicht ist schwere Krankheit Bei dieser Größenordnung, so sagt es Carolina Pape-Köhler, Chefärztin der Adipositas-Klinik, schafft es niemand allein aus der Übergewichtigkeit. Sie rät Adipositas-Patienten, schon viel früher zu kommen und sich beraten zu lassen, „bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist“. Leider würden sich viele nicht trauen, medizinische Hilfe zu suchen. „Bei welcher schweren Krankheit kommen Patienten sonst auf die Idee, alles allein schaffen zu müssen?“, fragt die Chefärztin rhetorisch. Mehr zum Thema: Adipositas muss laut Experten anders definiert werden Extremes Übergewicht ist nach ihren Worten eine von vielen Faktoren beeinflusste chronische Krankheit, die ein Leben lang behandelt werden muss. „Die Menschen sind krank, richtig krank.“ Ernährung und Lebensweise spielten natürlich eine Rolle, aber auch Genetik, andere Erkrankungen oder Medikamente. Folgeerkrankungen wie Diabetes, Gelenk- und Lebererkrankungen, Bluthochdruck, Schlafapnoe, Herzinfarkt, Schlaganfall oder seelische Erkrankungen seien letztlich nur eine Frage der Zeit. „Die Wenigsten wissen, dass man bei einem BMI von 40 bis 50 eine um zwölf Jahre verringerte Lebenserwartung hat“, betont die Expertin. Buschmann: Erste Diät während der Pubertät Dennis Buschmann war nach eigenen Schilderungen schon als Kind übergewichtig. „Als ich ungefähr zwölf Jahre alt war, hat es angefangen, dass mich mein Gewicht gestört hat“, erzählt der 29-Jährige. Während der Pubertät habe er das erste Mal versucht, mit dem Diätprogramm „Weight Watchers“ abzunehmen. „Nach ersten Erfolgen kam das Gewicht immer mit Schwung zurück“, erinnert er sich. Der typische Jo-Jo-Effekt, der sich auch durch Low-Carb-Versuche, Nulldiäten und andere Tricks nicht bezwingen ließ. Auch interessant: Zu dick für Beamtenstatus: Lehrer verdient Hunderttausende Euro weniger Glücklicherweise habe er aber keine Mobbing-Erfahrungen wegen seines Übergewichts machen müssen, auch nicht in der Schule. Lediglich in den sozialen Medien habe er sich manchmal anhören müssen: Iss weniger, mach mehr Sport. Als er zu Beginn seiner Berufslaufbahn verbeamtet werden sollte, musste er erst einmal zwangsläufig abnehmen. Dennis Buschmann hat das geschafft. Aber unter 90 Kilo Körpergewicht war er nie, wie er sagt. „Meine Ernährung war aber zeitweise auch wirklich grauenvoll“, räumt Buschmann ein. „Ich habe zum Teil dreimal am Tag warm gegessen, gerne auch Fast Food, auf Sport hatte ich keine Lust.“ Als dann Corona das öffentliche Leben zum Stillstand brachte, war ihm dies Ansporn zum Abnehmen. „Doch im zweiten Corona-Jahr hatte ich die 40 Kilo wieder drauf und sogar noch fünf Kilo mehr. Da habe ich mir gesagt: Jetzt ist Schluss.“ Lesen Sie auch: Übergewichtiger Imbissbetreiber verliert 75 Kilo – dennoch plagen ihn seelische Krisen Bielefelder entschied sich für Schlauchmagen-OP In der Zeitung hatte er von der Adipositas-Klinik an der Rosenhöhe gelesen, sich über bariatrische Operationen – Änderungen am Magen-Darm-Trakt – informiert. Vorher wurde er mit dem obligatorischen „multi-modalen Konzept“ rund um Ernährung, Bewegung und Verhaltensänderung auf die OP vorbereitet. Dennis Buschmann hat sich für die Schlauchmagen-Operation entschieden. Dabei wird nach den Worten von Pape-Köhler ein Großteil des Magens entfernt. Der Rest, der verbleibt, hat nur noch ein Fassungsvermögen von 100 bis 200 Milliliter





