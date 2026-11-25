Ein neues Buch beleuchtet die Historie des 1. FC Köln anhand von über 600 Trikots und persönlichen Anekdoten ehemaliger Vereinslegenden.

Die Trikots des 1. FC Köln sind eng mit der Geschichte des Vereins verbunden. Das Buch „Das FC-Trikot – von 1948 bis heute“ nimmt Fans mit durch die Kölner Vereinsgeschichte.

Das neue Buch „Das FC-Trikot – von 1948 bis heute“ von Frederic Latz und Dirk Unschuld widmet sich der besonderen Trikotgeschichte des 1. FC Köln. Auf 254 Seiten sind mehr als 600 Trikotabbildungen zu sehen. Dazu kommen persönliche Erinnerungen von FC-Legenden und unterhaltsame Anekdoten rund um außergewöhnliche Trikots.

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Besonders fünf Jerseys zeigen die kölsche Trikotgeschichte. Passend zur Veröffentlichung wird das Buch am Sonntag, den 29. November, im Brauhaus Reissdorf am Hahnentor vorgestellt. Ab 13 Uhr präsentieren die Autoren Frederic Latz und Dirk Unschuld gemeinsam mit prominenten Gästen, darunter FC-Legende Toni Schumacher, ihr Werk.

Moderiert wird die Buchvorstellung mit anschließender Talkrunde von Gastronom und Podcaster Martin Schlüter. Auch die Trikotsammler und Fotografen Florian Körfgen, Jens Neukäter, Tim Hinsche und Michael Palm gehören zum Team hinter dem Buch. In der Saison 1957/58 gehörte der 1. FC Köln bereits zu den großen Vereinen im Westen.

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Die Mannschaft belegte in der Oberliga West den zweiten Platz. Das damalige Heimtrikot steht für eine Zeit, in der der FC seine sportliche Bedeutung immer weiter ausbaute. Spieler wie Hans Schäfer prägten den Verein und wurden zu echten FC-Idolen.1974/75: Eine ganz andere Farbe Nicht immer musste es beim FC Weiß oder Rot sein. Das Ausweichtrikot der Saison 1974/75 stach mit seiner blauen und weißen Gestaltung aus dem gewohnten Erscheinungsbild heraus.

Der französische Sportartikelhersteller Le Coq Sportif stattete die Kölner damals aus. Das schlichte Design ohne Trikotsponsor macht das Jersey auch aus heutiger Sicht zu einer Besonderheit.1984/85: Weiß, Rot und ein markanter Schriftzug Ein echter Klassiker unter den FC-Trikots: Das weiße Heimtrikot der Saison 1984/85 wurde von Adidas hergestellt. Besonders auffällig war der orangefarbene Schriftzug „Doppeldusch“ auf der Brust. Dazu kamen rote Details an den Schultern und das traditionelle FC-Wappen.

Ein schlichtes Design, das bei vielen Fans Erinnerungen an die erfolgreichen 80er-Jahre weckt.1990/91: Das Trikot des verlorenen Pokalfinals Für die Saison 1990/91 trugen die Kölner ein auffälliges rotes Puma-Trikot mit weißen Strahlen auf der Vorderseite und dem Samsung-Schriftzug auf der Brust. Ein Trikot, das mit einem bitteren Abend verbunden ist. Am 22. Juni 1991 stand der 1.

FC Köln im DFB-Pokalfinale gegen Werder Bremen. Nach 120 Minuten stand es 1:1. Im Elfmeterschießen musste sich der FC schließlich im Olympiastadion mit 3:4 geschlagen geben.2026/27: In Anlehnung an Ostermann Auch in der aktuellen Saison verbindet der FC Fußball mit kölscher Tradition. Das Sondertrikot zu Ehren von Willi Ostermann ist dem 150.

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Geburtstag des Kölner Komponisten, Sängers und Texters gewidmet. Das dunkelrote Jersey mit goldenen Elementen greift die Farben seines historischen Gehrocks auf. Besonders außergewöhnlich: Die Partitur seines bekannten Liedes „Heimweh nach Köln“ ist in das Design integriert. Auch das Stadtwappen, die Unterschrift Ostermanns und eine besondere Medaille finden sich auf dem Trikot wieder.