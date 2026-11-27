Die Innovationen von Tchibo schießen oftmals übers Ziel hinaus und zeigen, was die Welt nicht gebraucht hat – oder vielleicht doch?

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Die Innovationen von Tchibo schießen oftmals übers Ziel hinaus und zeigen, was die Welt nicht gebraucht hat – oder vielleicht doch? Tchibo ist bekannt dafür, neben Kaffee regelmäßig überraschende Themenwelten anzubieten. Viele Produkte wirken heute skurril, weil sie Nischenprobleme lösen sollten. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, uns mit allerlei Helferlein im Alltag auszustatten.

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Hier sind 37 Beispiele, die gleichzeitig verrückt als auch nützlich sind. Das YPS- oder Micky-Maus-Heft hätten kein besseres Gadget bereitstellen können: Ein Gerät, das Kompass, Trillerpfeife, Thermometer, Lupe und Spiegel vereint. Geheimfach inklusive! Die Tchibo-Themenwochen sind in den letzten beiden Wochen erstaunlich zahm gewesen.