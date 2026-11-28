Seit über 40 Jahren gehört der First-Person-Shooter zu den beliebtesten Genres der Gaming-Welt. Von groben Vektorgrafiken bis hin zu...

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Von groben Vektorgrafiken bis hin zu fotorealistischen Welten hat sich das Prinzip „Zielen und Schießen“ immer wieder neu erfunden. Doch welche Titel waren wirklich entscheidend für diese Entwicklung? Wir nehmen euch mit auf eine Reise durch die Geschichte und zeigen euch die wichtigsten und einflussreichsten First-Person-Shooter, die das Genre geprägt, revolutioniert oder sogar erst erfunden haben.1980 erschien Battlezone als Arcade-Titel bei Atari und simulierte bereits damals Panzer-Gefechte aus der Ego-Perspektive. Quasi der Ur-Ur-Ur-Großvater von World of Tanks.

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Die Spielwelt kam gänzlich ohne Texturen aus und war mit Vektorgrafik aufgebaut. In Midi Maze jagten sich bis zu 16 Spieler in Gestalt eines riesigen Smileys durch ein Labyrinth. Das bis heute populäre Konzept des Death-Match war geboren. 1991 erschien das Spiel unter dem fantastischen NamenDer Titel gilt als einer der Urväter des modernen Ego-Shooters. Mit seiner flüssigen 3D-Darstellung, schnellen Action und labyrinthartigen Levels legte er den Grundstein für ein ganzes Genre.