Im Sommer Landesgartenschau, jetzt ein Bürgerpark. Eintritt frei. Aber die Stadt Neuss kostet das gut zwei Millionen Euro im Jahr.

2,3 Millionen Euro im JahrMit 750.000 Besuchen erzielte die Stadt Neuss ein stolzes Ergebnis mit ihrer Landesgartenschau. Inzwischen ist aus dem Schaugelände ein Bürgerpark geworden, den jeder kostenlos nutzen kann.

Doch die Folgekosten sind hoch und sorgen für Kritik: 2,3 Millionen Euro im Jahr sollen für die Pflege und Instandhaltung von Bäumen, Grünflächen, Spiel- und Sportanlagen anfallen.

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"Wir haben ein Stück neue Lebensqualität für die Stadt. Und wir wollen ja, dass es ein Park ist, der dauerhaft gepflegt ist, der sicher ist, der sauber ist, wo die Menschen sich wohl fühlen. Das kostet auch etwas Geld" . In Zahlen: 2,3 Millionen Euro im Jahr - gut die Hälfte davon für die Pflege der Grünanlagen und der neuen Bäume.