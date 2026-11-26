Der EuGH klärt am Beispiel Amazon, wann Paketlogistik und Schließfächer als genehmigungspflichtige Postdienste gelten – mit Sprengkraft für den Onlinehandel.

bewegt werden, ist das nicht mehr nur Logistik. In der EU stellt sich auch die Frage, ob solche Versandtätigkeiten als Postdienst gelten und damit unter die Regeln des Postrechts fallen.

Der Europäische Gerichtshof hat dazu in drei Verfahren um Amazon in Italien nun einige Weichen gestellt. Ausgangspunkt sind Geldbußen, die die italienische Kommunikationsbehörde gegen drei Amazon-Gesellschaften verhängte, weil sie ohne eine entsprechende Genehmigung als Logistikdienstleister für Dritte auftraten. Die italienische Justiz bat den EuGH um Klärung, ob die betreffenden Tätigkeiten unter den unionsrechtlichen Begriff des Postdienstes fallen (Der Gerichtshof zieht eine klare Linie zwischen bloßem Transport und postalischer Beförderung.

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Ein Unternehmen ist demnach bereits dann als Postdiensteanbieter einzustufen, wenn es auch nur einen einzigen Schritt der Postbeförderungskette erbringt und sich diese Leistung auf eine Postsendung bezieht. Dabei kann es sich etwa um Abholung, Sortieren oder Zustellung handeln. Eine reine Transportleistung genügt dafür laut dem Urteil aber nicht. Konkret ordnet der EuGH drei Bausteine moderner Versandlogistik ein.