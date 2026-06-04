Von der U16 unbekannt bis zum Weltmeister-Kader: Die bemerkenswerte Karriere des Nathaniel Brown

Der 22-jährige Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt steht im deutschen WM-Kader und wird von Top-Klubs wie Real Madrid und Arsenal umworben. Seine Karriere begann jedoch beim 1. FC Nürnberg, wo er in der U16 nicht unumstritten war und kurz vor dem Aus stand. Erst ein Positionswechsel auf Linksverteidiger brachte den Durchbruch.

Diese Karriere war vor einigen Jahren noch nicht abzusehen. Der 22-jährige Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt hat es in den deutschen Kader für die Weltmeisterschaft geschafft.

Spitzenvereine wie Real Madrid und der FC Arsenal haben den Linksverteidiger, dessen Marktwert auf 40 Millionen Euro geschätzt wird, längst auf dem Radar. BILD erfuhr: Bei seinem Ex-Club, dem 1. FC Nürnberg, war im Sommer 2019 beim Übergang von der U16 zur U17 ungewiss, ob der gebürtige Amberger eine Zukunft beim Club haben würde. Die Gründe dafür waren vielfältig: Brown war in der vorherigen Bayernliga-Saison mit der U16 kein unumstrittener Stammspieler.

Zwar galt er als technisch stark, doch körperlich wirkte er eher wie ein U15-Spieler und verfügte noch nicht über ein besonders hohes Spieltempo. Zudem war die Konkurrenz auf seiner damaligen Position als Zehner im zentralen Mittelfeld groß. Während der Sommervorbereitung hatte Brown seinen Platz im U17-Kader noch nicht sicher. Das änderte sich, als er die Position wechselte.

Im April 2023 sagte Brown gegenüber BILD: 'In der Vorbereitung hatten sich beide Linksverteidiger verletzt und ich war der letzte verbliebene Linksfuß im Kader. Dann hat der Trainer mich da aufgestellt.

' Die Entscheidung des damaligen FCN-U17-Trainers Peter Gaydarov wurde zum entscheidenden Karriere-Push. Auf der linken Seite kam Browns dynamisches Laufspiel und seine Stärken im Dribbling und in der Vorwärtsverteidigung besser zur Geltung. Auch körperlich legte er in dieser Phase zu. Nach insgesamt drei Jahren als Linksverteidiger in der U17 und später unter Trainer Andreas Wolf in der U19 unterschrieb Brown im Sommer 2022 seinen ersten Profivertrag.

Zwei Jahre später folgte der Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Interessant: Browns knappes Aus in der Nürnberger Jugend erinnert an einen anderen aktuellen DFB-Spieler mit Club-Vergangenheit. Auch Jamie Leweling vom VfB Stuttgart hatte in der U16 des FCN Probleme. Im Gegensatz zu Brown setzte der Club damals jedoch nicht auf ihn.

Leweling, der gebürtige Nürnberger, wechselte im Sommer 2017 mit 16 Jahren zum lokalen Rivalen Greuther Fürth und von dort über Union Berlin 2023 zum VfB Stuttgart





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