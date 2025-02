Von Dschungelcamp zur Aldi-Kasse: Alessia Herrens nächster Karriere-Schritt

Alessia Herren, bekannt aus dem Dschungelcamp, möchte nach ihrer Reality-Show-Teilnahme an der Kasse eines Aldi-Supermarkts arbeiten. Die junge Mutter hat bereits ihre Bewerbung eingereicht und hofft auf eine positive Rückmeldung.

Alessia Herren , die im Dschungelcamp den dritten Platz belegte, plant nach ihrer Reality-Show-Teilnahme eine überraschend bodenständige Karriere : Sie möchte an der Kasse eines Aldi - Supermarkt s arbeiten. Schon bevor sie in den australischen Dschungel eintrat, hatte die junge Mutter ihre Bewerbung für den Traumberuf eingereicht. Im Camp erzählte sie von ihrem Wunsch, nicht ein Topmodel zu werden oder Millionen zu scheffeln, sondern in einem Supermarkt an der Kasse zu sitzen.

Sie betonte, dass ihr Wunsch-Arbeitgeber Aldi sei und dass sie die benötigten Dokumente noch nachreichen müsse. Ihr Ehemann Can Nitkewitz bestätigte der BILD, dass die Bewerbung bereits bei Aldi Nord eingereicht wurde. Da es sich bei Alessias Wunsch-Arbeitgeber um Aldi Süd handelt, wird die Bewerbung nun dort weitergeleitet. Nach dem Finale des Dschungelcamps verriet Alessia der BILD, dass sie hofft, eingestellt zu werden und dass der Chef fleißig Dschungelcamp geschaut hat. Sie betont, dass sie ein festes, monatliches Einkommen brauche. Alessia Herren ist begeistert von dem Gedanken, morgens aufzustehen, Regale einzuräumen, an der Kasse zu kassieren oder im Lager mitzuhelfen. Dies wäre für sie der absolute Traumberuf. Während der Mindestlohn in Deutschland derzeit bei 12,82 Euro liegt, zahlt Aldi zwischen 15 und 19,54 Euro die Stunde. Wer an der Kasse arbeiten möchte, braucht jedoch auch starke Nerven. Schnelligkeit spielt eine große Rolle, da Mitarbeiter an der Kasse viel leisten müssen. Freundlichkeit und Professionalität werden ebenfalls erwartet. Rechenkünste sind ebenfalls gefragt, da bei alkoholischen Getränken eine Alterskontrolle eingebaut ist. Zudem gibt es Testeinkäufe, bei denen Kassierer auf ihre Tauglichkeit geprüft werden. Falls der Aldi-Plan nicht aufgeht, hat Alessia noch eine andere Option im Blick: Sie würde gerne mit Kindern arbeiten, ihnen helfen – vor allem Kindern, die zu Hause Probleme haben. Nebenbei könnte sie auch als Influencerin erfolgreich sein, da sie seit Beginn des Dschungelcamps mehr als 70.000 neue Follower gewonnen hat.





BILD

