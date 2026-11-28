An diesem Wochenende werden Tausende Berlinerinnen und Berliner die Weihnachtsmärkte besuchen. Unsere Redaktion hat sie schon mal getestet.

. Wegen der Baustellen durften die dortigen Buden eine Woche vor allen anderen öffnen. Und ja, es gab auch die Wintermärkte, die in Berlin ohnehin gefühlt das halbe Jahr geöffnet sind.

Und ja, die Weihnachtsmärkte sind schon seit Montag in Betrieb. Aber so richtig los geht es doch erst mit diesem Wochenende. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.

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Die Berlinerinnen und Berliner bewegen sich zu Tausenden über die Weihnachtsmärkte. Es ist das erste Adventswochenende, und es ist immerhin winterlich kalt, halt Glühweinwetter. Für die einen gehören kandierte Äpfel und fetttriefendes Gebäck einfach zum Advent dazu, andere machen um die Weihnachtsmärkte mit ihrer Stimmung zwischen Pommesbude und Jahrmarkt einen weiten Bogen. In unserer Redaktion gibt es beide.