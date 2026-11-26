Für ihr neues Album 'Not All Those Who Wander Are Lost' hat die britische Organistin Anna Lapwood die Musik von Howard Shore aus der 'Herr der Ringe'-Trilogie für die Orgel arrangiert. Auch die Filmmusik zu 'Fluch der Karibik' hat es auf das Album geschafft.

Die Orgel gilt als Königin der Instrumente. Dennoch wird sie gerade in Konzerten bislang eher selten von Frauen gespielt. Eine berühmte Ausnahme ist die britische Organistin Anna Lapwood.

Sie ist die offizielle Organistin der Royal Albert Hall in London und pfeift auf Genregrenzen. Damit hat sie die Orgel einem ganz neuen Publikum nähergebracht. Über die Sozialen Medien hat sich die Musikerin eine große und offenbar sehr treue Fangemeinde aufgebaut, die ihr von Braunschweig bis New York folgt.

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Unverhofft kommt oft: Als ein junges Mädchen Anna Lapwood in einem New Yorker Café erkennt und sie bittet, doch einmal"Concerning Hobbits" zu spielen, ahnt die Organistin noch nicht, dass daraus ein neues Album entstehen würde. Ein ganzes Jahr lang hat sich Lapwood mit Howard Shores Filmmusik beschäftigt und aus den Soundtracks der drei"Herr der Ringe"-Filme eine 38-minütige Orgelsymphonie geschaffen. Sie erzählt vom Ring, vom Auenland, von Frodo und natürlich vom verborgenen Elbental Bruchtal, im Original Rivendell.