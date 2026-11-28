Von Kackmann zum Klopapier-Unternehmer
Kaan Çağman nutzt die häufige Verballhornung seines Namens im Wartezimmer als Inspiration für seine eigene Klopapiermarke Kackmann und hat damit ein eigenes Startup gestartet.
- Im Wartezimmer wurde Kaan Çağman schon als „Herr Kackmann“ aufgerufen. Statt sich zu ärgern, nutzt er das Missverständnis. Mit der besonderen Kombination aus Name und Beruf ist er nicht alleine.
„Kackmann“ – so ist der Name von Kaan Çağman schon oft verunstaltet worden. Der Frankfurter ärgert sich aber nicht groß – im Gegenteil, er nutzt die Verballhornung für eine lustige Geschäftsidee und hat seine eigene Klopapiermarke gegründet: „Kackmann“. Ausgesprochen klingt der türkische Name eigentlich wie „Tschahman“. Auch die Katholische Nachrichten-Agentur hat schon über Çağmans Geschichte berichtet.
Dass er „Kackmann“ gerufen werde, sei schon sehr häufig passiert, erzählt der 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur: „Bei den Behörden oder zum Beispiel im Wartezimmer hieß es „Herr Kackmann, bitte“ - und da mussten die Leute auch schmunzeln und lachen. Und ich natürlich auch.
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